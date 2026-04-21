iWay Sieger im Telefon-Kundendienst der SIQT-Studie Mobilfunkanbieter 2026

Dies umfasst Kriterien wie Freundlichkeit, Zuvorkommenheit sowie eine umfassende und kompetente Kundenberatung. Mit einer Zielerreichung von 88 Prozent im Gesamttest Pre-/Postpaid positioniert sich iWay mit der guten Note 5.4 unter den besten 10 Anbietern.

Tradition der Exzellenz

iWay hat in früheren Jahren bereits diverse Auszeichnungen vom SIQT erhalten und bestätigt damit seine konsequente Kundenorientierung. «Wir sind als Mobilfunkanbieter stolz auf diesen Testsieg in der Kategorie Telefon-Kundendienst und danken unseren Kundinnen und Kunden für ihr Vertrauen. Unsere Teams setzen täglich alles daran, einen erstklassigen Service zu bieten – aus der Schweiz, ohne Warteschleifen und mit Fokus auf exzellente Supportqualität», kommentiert Francesco Caiafa, Leiter Marketing und Produktmanagement bei iWay, das hervorragende Resultat.

Methodik des SIQT-Tests

Der Test des Schweizer Instituts für Qualitätstests ist unabhängig, neutral und fair. Er umfasst Analysen von Angebotsbreite, Transparenz/Komfort, Konditionen und Telefon-Kundendienst durch Experten und qualifizierte Tester (Februar–März 2026). Im Gesamt-Test wurden insgesamt 22 Anbieter getestet und verglichen. Bei dem von unabhängigen Experten durchgeführten Test wurden die Testpersonen speziell instruiert und prüften den Support jeweils mehrfach pro Anbieter.

