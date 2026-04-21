Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

John Ternus wird neuer Apple CEO

Nach 15 Jahren als CEO von Apple wird Tim Cook die Führung am 1. September an John Ternus abgeben. Cook bleibt Apple als Executive Chairman des Board of Directors erhalten.

John Ternus

© Apple

John Ternus ist aktuell noch Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. Der Wechsel an der Firmenspitze wurde einstimmig durch das Board of Directors genehmigt und soll nach einem langfristigen Nachfolgeplanungsprozess erfolgt sein. In der Übergangszeit bis September werden Cook und Ternus eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Wechsel zu erreichen.

Tim Cook ist seit 1998 bei Apple. Er wurde 2011 CEO und hat seitdem die Einführung zahlreicher Produkte und Dienstleistungen geleitet. Dazu gehören neue Kategorien wie die Apple Watch, AirPods und die Apple Vision Pro sowie Dienste, die von iCloud und Apple Pay bis hin zu Apple TV und Apple Music reichen. Er war zudem massgeblich am Ausbau bestehender Produktlinien beteiligt.

Unter Cooks Führung ist der Marktwert von Apple von rund 350 Milliarden US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von mehr als 1'000 % entspricht. Der Jahresumsatz hat sich nahezu vervierfacht – von 108 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf über 416 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.

John Ternus kam 2001 zum Produktdesign-Team von Apple und wurde 2013 zum Vice President für Hardware Engineering ernannt. Seit 2021 gehört er als Senior Vice President of Hardware Engineering dem Führungsteam (Executive Team) an. Während seiner gesamten Amtszeit bei Apple hat Ternus die Hardware-Entwicklung einer Vielzahl Produkte über alle Kategorien hinweg geleitet. Er war massgeblich an der Einführung mehrerer neuer Produktlinien beteiligt, darunter das iPad und die AirPods, sowie an vielen Produktgenerationen von iPhone, Mac und Apple Watch.

Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete Ternus als Maschinenbauingenieur bei Virtual Research Systems. Er hält einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Pennsylvania.

It has been the greatest privilege of my life to be the CEO of Apple and to have been trusted to lead such an extraordinary company. I love Apple with all of my being, and I am so grateful to have had the opportunity to work with a team of such ingenious, innovative, creative, and deeply caring people who have been unwavering in their dedication to enriching the lives of our customers and creating the best products and services in the world. John Ternus has the mind of an engineer, the soul of an innovator, and the heart to lead with integrity and with honor. He is a visionary whose contributions to Apple over 25 years are already too numerous to count, and he is without question the right person to lead Apple into the future. I could not be more confident in his abilities and his character, and I look forward to working closely with him on this transition and in my new role as executive chairman.

Tim Cook

Kommentare

Apple
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Vergabe der UKW-Konzessionen für Radios 2027 bis 2034
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat das Verfahren für die Vergabe der UKW-Funkkonzessionen zur Verbreitung von Radioprogrammen ab 2027 festgelegt. Die SRG und Privatradios mit Leistungsauftrag können auf Gesuch hin ihre bisherigen Frequenzen weiter nutzen. SRG vor UKW-Rückkehr?
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Schweiz: Betrug oder Betrugsversuche auf dem Smartphone
In der Schweiz fühlen sich 79 % der Smartphone-Nutzer gut vor Betrug geschützt. Dennoch war bereits ein Drittel der Bevölkerung Opfer eines Betrugs oder mit einem Betrugsversuch konfrontiert, was deutlich macht, dass die Gefahr trotz eines hohen Sicherheitsgefühls nach wie vor sehr real ist.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Mehr erfahren
News
iWay Sieger im Telefon-Kundendienst der SIQT-Studie Mobilfunkanbieter 2026
Der Internetanbieter iWay hat in der neuen Studie «Mobilfunkanbieter 2026» des Schweizer Instituts für Qualitätstests SIQT eine starke Leistung erzielt. iWay erreichte in der Kategorie Telefon-Kundendienst den ersten Platz.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare