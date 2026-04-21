John Ternus wird neuer Apple CEO

John Ternus ist aktuell noch Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. Der Wechsel an der Firmenspitze wurde einstimmig durch das Board of Directors genehmigt und soll nach einem langfristigen Nachfolgeplanungsprozess erfolgt sein. In der Übergangszeit bis September werden Cook und Ternus eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Wechsel zu erreichen.

Tim Cook ist seit 1998 bei Apple. Er wurde 2011 CEO und hat seitdem die Einführung zahlreicher Produkte und Dienstleistungen geleitet. Dazu gehören neue Kategorien wie die Apple Watch, AirPods und die Apple Vision Pro sowie Dienste, die von iCloud und Apple Pay bis hin zu Apple TV und Apple Music reichen. Er war zudem massgeblich am Ausbau bestehender Produktlinien beteiligt.

Unter Cooks Führung ist der Marktwert von Apple von rund 350 Milliarden US-Dollar auf 4 Billionen US-Dollar gestiegen, was einem Zuwachs von mehr als 1'000 % entspricht. Der Jahresumsatz hat sich nahezu vervierfacht – von 108 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2011 auf über 416 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025.

John Ternus kam 2001 zum Produktdesign-Team von Apple und wurde 2013 zum Vice President für Hardware Engineering ernannt. Seit 2021 gehört er als Senior Vice President of Hardware Engineering dem Führungsteam (Executive Team) an. Während seiner gesamten Amtszeit bei Apple hat Ternus die Hardware-Entwicklung einer Vielzahl Produkte über alle Kategorien hinweg geleitet. Er war massgeblich an der Einführung mehrerer neuer Produktlinien beteiligt, darunter das iPad und die AirPods, sowie an vielen Produktgenerationen von iPhone, Mac und Apple Watch.

Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete Ternus als Maschinenbauingenieur bei Virtual Research Systems. Er hält einen Bachelor-Abschluss in Maschinenbau von der University of Pennsylvania.