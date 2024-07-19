Kaputte Software legt weltweit Computersysteme lahm

Die Folge des Super-GAUs: Rechner starten nicht mehr auf. Das Brisante: Crowdstrike wird von sehr, sehr vielen weltweit agierenden Unternehmen benutzt, um die Windows-PCs respektive -Server steuern, verwalten und abzusichern.

Die Auswirkungen des fehlerhaften Updates sind verheerend: In den USA ist der Notruf «911» nicht mehr erreichbar. In einer weiteren Bestandsaufnahme sind auch wichtige Server und Software-Applikationen der Cloud-Services-365-Sparte von Microsoft betroffen, was wiederum bei einer Vielzahl von Unternehmen zu schwerwiegenden Ausfällen führt. Ein klassischer Teufelskreis.

Die Horror-Liste ist dementsprechend riesig: Betroffen sind Rechner und Computersysteme von Fluggesellschaften wie Ryanair sowie Unispitäler bei unseren Nachbarn in Deutschland (z.B. Schleswig-Holstein). Auch Banken und Tankstellen respektive Zahlungsabwicklungen sollen teilweise nicht mehr durchführbar sein. Beim Zürcher Flughafen Zürich sollen sogar Landungen nicht mehr möglich sein, Boardings werden manuell mit einer Liste durchgeführt. In Australien und Neuseeland sind weite Teile des Landes von massiven Störungen und Ausfällen betroffen.

Händischer Crowdstrike-Workaround

Für eine Fehlerbehebung hat Crowdstrike einen Workaround veröffentlicht, den IT-Abteilungen händisch (!) ausführen sollen: