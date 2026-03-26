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Patrick Hediger
26. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

KI-Ausschreibung für 57 Mio. Franken von Bundeskanzlei

Die Bundeskanzlei lanciert eine Ausschreibung zur Beschaffung von IT-Dienstleistungen in den Bereichen Daten und künstliche Intelligenz (KI) für insgesamt 57 Millionen Franken. Die Ausschreibung wurde auf der Plattform für öffentliche Ausschreibungen Simap.ch veröffentlicht. 
© Simap.ch

Die Bundeskanzlei sucht mit Unterstützung des Bundesamtes für Bauten und Logistik nach Leistungserbringern zur Umsetzung von Strategien in den Bereichen Daten und KI für den Zeitraum 2026 bis 2031. Mit der Ausschreibung werden die Ämter und Departemente bei der digitalen Transformation unterstützt und es soll damit einfacher werden, gemeinsame Lösungen innerhalb der Bundesverwaltung zu entwickeln.

Der Beschaffungsgegenstand ist in zwei Lose aufgeteilt. Das erste Los betrifft datenbezogene Dienste, das zweite Dienste im Zusammenhang mit KI. Bei beiden Losen wird der Zuschlag jeweils den sieben Anbieterinnen erteilt, welche die Zuschlagskriterien am besten erfüllen.

Auch KMU und Start-ups können Angebote einreichen

Anbieterinnen können für jedes Los ein Angebot einreichen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU), einschliesslich Start-ups, werden ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen. Die Anbieterinnen können sich zu einer Bietergemeinschaft zusammenschliessen oder als Subunternehmerinnen eines anderen Unternehmens an der Ausschreibung teilnehmen. Ein Unternehmen darf innerhalb eines Loses nicht mehrere Angebote einreichen.

Die Bewertung der Angebote ist bis Ende Juni 2026 vorgesehen. Je nach Anzahl der eingereichten Angebote kann die Evaluation mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Ämter werden voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2026 Leistungen beziehen können.

Zusätzliche Informationen

(26016) 104 DAI Data & AI

Fragen zur Ausschreibung

Fragen zur Ausschreibung sind an die offiziellen Kontaktadressen auf Simap.ch zu richten (26016) 104 DAI Data & AI
 

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