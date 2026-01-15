Kinder lernen Rechnen gut über Brettspiele

Das zeigt eine systematische Überprüfung von 18 Studien, die sich mit Zahlenbrettspielen und frühen mathematischen Fähigkeiten bei Kindern vom Vorschulalter bis zur zweiten Klasse befasst haben. Schon wenige zehnminütige Spiele haben positive Auswirkungen auf das Zahlenverständnis, so die Erhebung der University of Oregon.

Einfach und erschwinglich

"Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil frühe mathematische Fähigkeiten ein wichtiger Indikator für den späteren Schulerfolg von Kindern und Zahlenbrettspiele einfach zu verwenden und erschwinglich sind. Unsere Untersuchung zeigt, dass kurze Spielsitzungen mit linearen Zahlenbrettspielen grundlegende mathematische Fähigkeiten wie Zählen, Zahlenerkennung und Mengenverständnis sinnvoll verbessern", so Expertin Gena Nelson.

Zum Zahlenverständnis gehören das Zählen in Reihenfolge, das einmalige Zählen jedes Elements in einer Gruppe und das Verständnis, dass die zuletzt genannte Zahl sich auf die Gesamtzahl der Objekte in der Gruppe bezieht. Die Ergebnisse sind relevant für Pädagogen, die nach neuen Aktivitäten suchen, die nachweislich Schülern helfen, sowie für Familienmitglieder und Mentoren, die Spass mit den Kindern in ihrem Leben haben und gleichzeitig deren Lernen unterstützen möchten.

Studien aus sieben Ländern

Der Bericht "Evidence-Based Ways to Play: Linear Number Board Games Support Numeracy Skills for Young Children" konzentriert sich auf Spiele, die durch glaubwürdige Forschungsergebnisse gestützt werden, und filtert sie aus Hunderten von online verfügbaren Spielen heraus. Ein Beispiel ist "The Great Race" vom Early Childhood Interaction Lab der University of Maryland. Basis sind Studien aus den USA, Kanada, Deutschland, Hongkong, Schweden, der Türkei und aus Grossbritannien. (pressetext.com)