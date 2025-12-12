Wie kleine Firmen ihre digitale Sicherheit optimal umsetzen

Die Vorstellung, dass nur Konzerne von Cyberangriffen betroffen sind, hält sich hartnäckig – ist aber längst überholt. In der Schweiz war laut Bundesamt für Cyber­sicherheit bereits rund jedes dritte KMU (kleines oder mittleres Unternehmen) mindestens einmal Opfer eines Cyberangriffs und das Risiko steigt weiter an. Gleichzeitig fühlen sich nur wenige Firmen gut vorbereitet.

Für viele Inhaberinnen und Inhaber kleiner Betriebe ist IT-Sicherheit ein Nebenschauplatz: Man kümmert sich «dann mal darum», wenn Zeit ist. Homeoffice, mobile Geräte und Onlinebanking machen die Lage zusätzlich komplex. Genau hier setzt eine Lösung wie ESET Small Business Security an – entwickelt für Selbstständige und kleinere Unternehmen, die weder eigene IT-Abteilung noch Lust auf komplizierte Sicherheitskonzepte haben.

Wenn der falsche Klick den ganzen Betrieb lahmlegt

Die meisten Angriffe beginnen unspektakulär: mit einer E-Mail, einem Link, einem gefälschten Log-in-Fenster. Phishing-Nachrichten sind heute oft so professionell gemacht, dass sie auf den ersten Blick kaum von echten Nachrichten zu unterscheiden sind. Ransomware und andere Schad-Software arbeiten so effizient, dass sie innerhalb kürzester Zeit grosse Schäden anrichten können.

Kleinbetriebe geraten besonders leicht ins Visier, weil dort Sicherheitsrichtlinien und Schulungen häufig fehlen. Oft sind es auch gewöhnliche digitale Alltagsroutinen, die Cyberkriminelle gezielt ausnutzen: