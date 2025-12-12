Powered by ESET
Wie kleine Firmen ihre digitale Sicherheit optimal umsetzen
Die Vorstellung, dass nur Konzerne von Cyberangriffen betroffen sind, hält sich hartnäckig – ist aber längst überholt. In der Schweiz war laut Bundesamt für Cybersicherheit bereits rund jedes dritte KMU (kleines oder mittleres Unternehmen) mindestens einmal Opfer eines Cyberangriffs und das Risiko steigt weiter an. Gleichzeitig fühlen sich nur wenige Firmen gut vorbereitet.
Für viele Inhaberinnen und Inhaber kleiner Betriebe ist IT-Sicherheit ein Nebenschauplatz: Man kümmert sich «dann mal darum», wenn Zeit ist. Homeoffice, mobile Geräte und Onlinebanking machen die Lage zusätzlich komplex. Genau hier setzt eine Lösung wie ESET Small Business Security an – entwickelt für Selbstständige und kleinere Unternehmen, die weder eigene IT-Abteilung noch Lust auf komplizierte Sicherheitskonzepte haben.
Wenn der falsche Klick den ganzen Betrieb lahmlegt
Die meisten Angriffe beginnen unspektakulär: mit einer E-Mail, einem Link, einem gefälschten Log-in-Fenster. Phishing-Nachrichten sind heute oft so professionell gemacht, dass sie auf den ersten Blick kaum von echten Nachrichten zu unterscheiden sind. Ransomware und andere Schad-Software arbeiten so effizient, dass sie innerhalb kürzester Zeit grosse Schäden anrichten können.
Kleinbetriebe geraten besonders leicht ins Visier, weil dort Sicherheitsrichtlinien und Schulungen häufig fehlen. Oft sind es auch gewöhnliche digitale Alltagsroutinen, die Cyberkriminelle gezielt ausnutzen:
- Mehrfach genutzte Passwörter: Häufig werden dieselben Passwörter für verschiedene Konten verwendet. Das erleichtert Angreifern den Zugriff massiv, wenn ein Dienst kompromittiert wird.
- Private und geschäftliche Nutzung werden vermischt: Mitarbeitende greifen von privaten Geräten auf ihre Firmendaten zu – oft ohne aktuelle Sicherheits-Software oder klare Trennung.
- Unsichere Verbindungen unterwegs benutzen: Öffentliche WLANs bieten Komfort, aber kaum Schutz. Geschäftliche E-Mails oder Dateien können dabei mitgelesen werden.
- Veraltete Software im Einsatz: Updates werden verschoben oder übersehen. Bekannte Sicherheitslücken bleiben dadurch länger offen wie nötig.
- Geräte ungesichert ohne Zugriffskontrolle: Laptops oder Smartphones sind schnell verloren oder gestohlen und gespeicherte Daten werden zur Gefahr.
Solche Punkte zeigen, wie wichtig eine Lösung ist, die mehr als den klassischen Virenschutz abdeckt – eine Lösung, die verschiedene Schutzebenen miteinander verbindet und den Betrieb nicht zusätzlich belastet.
Wie ESET Small Business Security diese Lücken schliesst
ESET Small Business Security ist eine Sicherheitslösung, die explizit für Selbstständige und kleine Unternehmen konzipiert ist. Sie schützt mit nur einer einzigen Lizenz Windows-, macOS- und Android-Geräte sowie Windows-Server. Damit deckt sie den typischen Geräte-Mix in KMUs ab. Im Zentrum stehen die folgenden Risiken, die im Alltag tatsächlich auftreten:
- Schutz vor Malware, Ransomware und Phishing: Die Lösung kombiniert klassische Virenerkennung mit mehreren Schutzschichten gegen Ransomware und betrügerische Websites. Ransomware-Schutz und -Behebung sollen verhindern, dass Angreifer Ihre Daten verschlüsseln und Lösegeld fordern – oder sie helfen, einen Angriff zumindest einzugrenzen.
- Sicheres Bezahlen und Onlinebanking: Über eine spezielle, abgesicherte Webbrowser-Umgebung (Sicheres Banking & Surfen) werden das Onlinebanking und Zahlungsvorgänge vom restlichen System abgeschottet. So sinkt das Risiko, dass Tastatureingaben mitgelesen oder gar Zahlungsdaten manipuliert werden.
- Unbegrenztes VPN für unterwegs und im Homeoffice: Die integrierte VPN-Funktion verschlüsselt den Datenverkehr – egal, ob Sie im Zug, im Café oder im Ferienhaus arbeiten. So werden die Firmendaten nicht im Klartext über öffentliche Netzwerke übertragen und sind deutlich besser gegen Mitlesen und Tracking geschützt.
- Verschlüsselung sensibler Daten: Mit der Funktion Secure Data lassen sich wichtige Dateien und ganze Datenträger verschlüsseln. Geht ein Gerät verloren oder wird gestohlen, bleiben die Inhalte dennoch geschützt – ein zentraler Punkt, wenn Kundendaten oder vertrauliche Dokumente darauf gespeichert sind.
- Diebstahlschutz und Gerätesuche: Anti-Theft-Funktionen helfen, verlorene oder gestohlene Geräte zu sperren und zu lokalisieren. Damit sinkt die Gefahr, dass Unbefugte sensible Informationen auslesen.
- Netzwerkschutz und Privatsphäre: Firewall, Network Inspector, Browsererweiterung für mehr Privatsphäre sowie Webcam-Schutz und Mikrofonkontrolle tragen dazu bei, das gesamte kleine Firmennetz und die Endgeräte vor ungewollten Zugriffen zu schützen.
Übersichtliche Verwaltung statt technische Hürden
Damit Kleinunternehmen und Selbstständige die Vorteile dieser Funktionen nutzen können, ohne dass es kompliziert wird, verfügt ESET Small Business Security über eine zentrale Verwaltungsoberfläche. Dort lassen sich:
- der Sicherheitsstatus aller Geräte prüfen
- Updates kontrollieren
- Lizenzen verwalten
- Geräte für Mitarbeitende freigeben
- Warnmeldungen und Empfehlungen detailliert nachvollziehen
Die Bedienung bleibt dabei bewusst schlank. Viele Prozesse laufen im Hintergrund, sodass der Schutz im Alltag kaum zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert. Zählen Effizienz und Übersichtlichkeit, ist dies ein grosser Vorteil.
Sicherheit, die sich in den Alltag integrieren lässt
Digitale Sicherheit muss kein Grossprojekt sein. Für kleine Unternehmen geht es nicht darum, jede theoretische Bedrohung zu adressieren, sondern die typischen Risiken im Alltag pragmatisch in den Griff zu bekommen.
Wenn Sie wissen möchten, wie gut Ihr Unternehmen heute geschützt ist, lohnt sich ein Blick auf Ihre aktuelle Sicherheitslösung – und ein Test, wie eine speziell für KMU konzipierte Lösung wie ESET Small Business Security Ihren Alltag vereinfachen könnte. Informationen zu Funktionen und Testmöglichkeiten zu ESET Small Business Security finden Sie bei ESET oder über Ihren IT-Partner.
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit ESET.
Kommentare