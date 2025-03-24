Klondike Solitaire neu erleben – Jetzt kostenlos auf Solitaire.ch spielen

Mit frischem Design, flüssigem Gameplay und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten erleben Nutzer das Spiel auf eine völlig neue Weise – ob am Desktop oder auf dem Smartphone.

Der Kartenspielklassiker für jeden Tag

Solitaire gehört zu den bekanntesten Kartenspielen der Welt. Besonders Klondike Solitaire, oft einfach nur «Solitaire» genannt, begeistert seit Jahrzehnten Millionen Spieler. Ziel des Spiels ist es, Karten nach Farbe und Rang in vier Ablagestapel zu sortieren – eine Mischung aus Taktik, Geduld und einer Prise Glück.

Solitaire.ch hat diesen zeitlosen Klassiker neu gedacht und bietet eine Version, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler anspricht. Das klare Design, die intuitive Steuerung und die flüssige Darstellung machen das Spiel zu einer idealen Möglichkeit, sich zu entspannen und gleichzeitig den Geist zu fordern.

Individuelles Spielerlebnis – ganz nach Wunsch

Ein besonderes Highlight sind die umfangreichen Anpassungsoptionen:

Verschiedene Hintergrundmotive, von klassischem Grün bis zu modernen, dunklen Designs

Frei wählbare Kartenrückseiten und -vorderseiten – bunt, schlicht oder traditionell

Möglichkeit, das Layout anzupassen, z. B. durch Verschieben des Nachziehstapels

Dank dieser Flexibilität lässt sich das Spiel perfekt an den eigenen Stil anpassen – für ein Spielerlebnis, das sich so individuell anfühlt wie ein handverlesenes Kartenset.

Zwei Spielmodi für jede Herausforderung

Spieler haben die Wahl zwischen:

1-Karte-Ziehen – ideal für gemütliche Runden

– ideal für gemütliche Runden 3-Karten-Ziehen – für alle, die gerne strategisch gefordert werden

Zusätzlich können Nutzer den Schwierigkeitsgrad anpassen – ideal für eine schnelle Partie zwischendurch oder längere Spielsessions.

Intelligente Funktionen für maximalen Spielspass

Solitaire.ch bietet zahlreiche praktische Features, die das Spiel noch angenehmer machen:

Unbegrenztes Rückgängigmachen – jeder Zug kann beliebig oft korrigiert werden

– jeder Zug kann beliebig oft korrigiert werden Hinweise auf mögliche Züge , wenn es mal nicht weitergeht

, wenn es mal nicht weitergeht Unbegrenztes Durchgehen des Nachziehstapels , um Gewinnchancen zu erhöhen

, um Gewinnchancen zu erhöhen Automatisches Bewegen von Karten auf die Ablagestapel

von Karten auf die Ablagestapel Automatisches Aufdecken möglicher Karten zur Beschleunigung des Spielverlaufs

möglicher Karten zur Beschleunigung des Spielverlaufs Punkteanzeige nach Wunsch ein-/ausblenden – ganz nach persönlicher Vorliebe

Diese durchdachten Funktionen sorgen für ein flüssiges, stressfreies Spielerlebnis – perfekt zum Entspannen oder um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Mehr als nur Solitaire – weitere Spiele entdecken

Neben Klondike bietet Solitaire.ch auch andere beliebte Klassiker:

Freecell, für alle, die gerne vorausplanen

Spider Solitaire, mit Fokus auf vollständige Kartenfolgen

Mahjong, ein entspanntes Kombinationsspiel mit faszinierenden Steinen

Die Vielfalt an Spielen garantiert Abwechslung und neue Herausforderungen – ganz ohne Anmeldung und kostenlos spielbar.

Optimiert für Desktop und Mobilgeräte

Ob am Laptop oder unterwegs auf dem Smartphone: Solitaire.ch überzeugt durch ein reibungsloses Spielerlebnis auf allen Geräten. Die Steuerung per Mausklick oder Wischgeste ist präzise und intuitiv – kein Ärger mit versehentlichen Zügen oder komplizierter Bedienung.

Fazit: Ein modernes Spielerlebnis mit Tradition

Mit seiner modernen Gestaltung, flexiblen Funktionen und der liebevollen Umsetzung bietet Solitaire.ch ein Spielerlebnis, das dem Klassiker gerecht wird – und ihn gleichzeitig auf das nächste Level hebt. Ob für ein schnelles Spiel zwischendurch oder längere Partien: Diese Version von Klondike Solitaire lädt immer wieder zum Spielen ein.