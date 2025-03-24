Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Pressemeldung Pressemeldung
24. Mär 2025
Lesedauer 3 Min.

Pressemitteilung

Klondike Solitaire neu erleben – Jetzt kostenlos auf Solitaire.ch spielen

Die beliebte Kartenspiel-Plattform Solitaire.ch bietet ab sofort eine modernisierte Version von Klondike Solitaire, dem Klassiker unter den Solitärspielen.
© (Quelle: Nextlevel)

Mit frischem Design, flüssigem Gameplay und zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten erleben Nutzer das Spiel auf eine völlig neue Weise – ob am Desktop oder auf dem Smartphone.

Der Kartenspielklassiker für jeden Tag

Solitaire gehört zu den bekanntesten Kartenspielen der Welt. Besonders Klondike Solitaire, oft einfach nur «Solitaire» genannt, begeistert seit Jahrzehnten Millionen Spieler. Ziel des Spiels ist es, Karten nach Farbe und Rang in vier Ablagestapel zu sortieren – eine Mischung aus Taktik, Geduld und einer Prise Glück.

Solitaire.ch hat diesen zeitlosen Klassiker neu gedacht und bietet eine Version, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler anspricht. Das klare Design, die intuitive Steuerung und die flüssige Darstellung machen das Spiel zu einer idealen Möglichkeit, sich zu entspannen und gleichzeitig den Geist zu fordern.

Individuelles Spielerlebnis – ganz nach Wunsch

Ein besonderes Highlight sind die umfangreichen Anpassungsoptionen:

  • Verschiedene Hintergrundmotive, von klassischem Grün bis zu modernen, dunklen Designs
  • Frei wählbare Kartenrückseiten und -vorderseiten – bunt, schlicht oder traditionell
  • Möglichkeit, das Layout anzupassen, z. B. durch Verschieben des Nachziehstapels

Dank dieser Flexibilität lässt sich das Spiel perfekt an den eigenen Stil anpassen – für ein Spielerlebnis, das sich so individuell anfühlt wie ein handverlesenes Kartenset.

Zwei Spielmodi für jede Herausforderung

Spieler haben die Wahl zwischen:

  • 1-Karte-Ziehen – ideal für gemütliche Runden
  • 3-Karten-Ziehen – für alle, die gerne strategisch gefordert werden

Zusätzlich können Nutzer den Schwierigkeitsgrad anpassen – ideal für eine schnelle Partie zwischendurch oder längere Spielsessions.

Intelligente Funktionen für maximalen Spielspass

Solitaire.ch bietet zahlreiche praktische Features, die das Spiel noch angenehmer machen:

  • Unbegrenztes Rückgängigmachen – jeder Zug kann beliebig oft korrigiert werden
  • Hinweise auf mögliche Züge, wenn es mal nicht weitergeht
  • Unbegrenztes Durchgehen des Nachziehstapels, um Gewinnchancen zu erhöhen
  • Automatisches Bewegen von Karten auf die Ablagestapel
  • Automatisches Aufdecken möglicher Karten zur Beschleunigung des Spielverlaufs
  • Punkteanzeige nach Wunsch ein-/ausblenden – ganz nach persönlicher Vorliebe

Diese durchdachten Funktionen sorgen für ein flüssiges, stressfreies Spielerlebnis – perfekt zum Entspannen oder um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Mehr als nur Solitaire – weitere Spiele entdecken

Neben Klondike bietet Solitaire.ch auch andere beliebte Klassiker:

  • Freecell, für alle, die gerne vorausplanen
  • Spider Solitaire, mit Fokus auf vollständige Kartenfolgen
  • Mahjong, ein entspanntes Kombinationsspiel mit faszinierenden Steinen

Die Vielfalt an Spielen garantiert Abwechslung und neue Herausforderungen – ganz ohne Anmeldung und kostenlos spielbar.

Optimiert für Desktop und Mobilgeräte

Ob am Laptop oder unterwegs auf dem Smartphone: Solitaire.ch überzeugt durch ein reibungsloses Spielerlebnis auf allen Geräten. Die Steuerung per Mausklick oder Wischgeste ist präzise und intuitiv – kein Ärger mit versehentlichen Zügen oder komplizierter Bedienung.

Fazit: Ein modernes Spielerlebnis mit Tradition

Mit seiner modernen Gestaltung, flexiblen Funktionen und der liebevollen Umsetzung bietet Solitaire.ch ein Spielerlebnis, das dem Klassiker gerecht wird – und ihn gleichzeitig auf das nächste Level hebt. Ob für ein schnelles Spiel zwischendurch oder längere Partien: Diese Version von Klondike Solitaire lädt immer wieder zum Spielen ein.

Inhalt

Kommentare

Pressemeldungen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare