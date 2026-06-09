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Patrick Hediger
9. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Kommando Cyber mit Version 1.0.0 der Open-Source-Software «Loom»

Die Such- und Analysesoftware «Loom» des Kommando Cyber erreicht mit Version 1.0.0 einen wichtigen Meilenstein.

Die Such- und Analysesoftware «LOOM» kann via GitLab bezogen werden.

© VBS/DDPS

Die Software wurde in den vergangenen Monaten kontinuierlich weiterentwickelt und überzeugt nun durch eine nochmals gesteigerte Leistungsfähigkeit und Stabilität. Der Quellcode ist auf GitLab verfügbar.

Nach der Veröffentlichung des ersten Open-Source-Projekts vor einem Jahr, stellt das Kommando Cyber die Version 1.0.0 der Open-Source-Software «Loom» zur Verfügung. Diese dient der effizienten Suche und Analyse grosser Dokumentensammlungen. Sie richtet sich insbesondere an Organisationen mit erhöhten Anforderungen an Datensicherheit, da der Betrieb vollständig lokal ohne Internetverbindung sichergestellt ist.

Zu den zentralen Neuerungen zählen sichere Vorschauansichten für unterschiedliche Dateiformate, eine deutlich stabilere und noch schnellere Verarbeitung grosser Datenbestände sowie erweiterte Analysefunktionen. Vorkonfigurierte Dashboards erleichtern die Auswertung von Daten und den Betrieb der Software für den User.

Auch die Benutzeroberfläche wurde gezielt optimiert: Eine verbesserte Navigation, erweiterte Filtermöglichkeiten und eine integrierte Spam-Erkennung für E-Mails erhöhen die Effizienz in der Anwendung.

«Loom» verarbeitet Inhalte aus unterschiedlichen Quellen wie Office-Dokumenten, PDFs, E-Mails oder Bildern – inklusive gescannter Dokumente – und macht diese durchsuchbar. Ergänzt wird die Software durch einen KI-gestützten Chatbot zur Auswertung und Zusammenfassung von Inhalten.

Potenzial der Milizangehörigen und Nutzerinnen und Nutzern nutzen

Die Weiterentwicklung erfolgte in Zusammenarbeit mit internen Fachkräften der Gruppe Verteidigung, Milizangehörigen und externen Beiträgen der RUAG, Polizeikorps und weiteren. Die Software ist als Open Source verfügbar und im Open-Source-Katalog der Bundesverwaltung gelistet.

Das Kommando Cyber ist weiterhin an Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern interessiert. Informationen und Hinweise zu möglichem Verbesserungspotenzial tragen wesentlich dazu bei, die Software kontinuierlich weiterzuentwickeln. Der Quellcode ist unter der MIT-Lizenz verfügbar und kann via GitLab bezogen werden.

Quellcode & Dokumentation: https://gitlab.com/swiss-armed-forces/cyber-command/cea/loom

Fehlermeldungen & Features können über den Issue-Tracker direkt in GitLab gemeldet werden.

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