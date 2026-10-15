Launch-Trailer für Grand Theft Auto VI ist da

In der Kalenderwoche 41 vom 5. bis 11. Oktober 2026 standen die Artikel «Gutes aus Europa - Software-Alternativen zu US-Produkten» und «Zattoo baut Angebot in der Schweiz auf über 400 Sender aus» oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
Eine gefälschte Migros-Umfrage verspricht als Belohnung eine kostenlose Lebensmittelbox. Wer die Umfrage ausfüllt und das vermeintliche Geschenk anfordert, wird auf eine betrügerische Bestellseite weitergeleitet.
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