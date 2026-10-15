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Patrick Hediger
15. Okt 2026
Lesedauer 1 Min.

Launch-Trailer für Grand Theft Auto VI ist da

Nach  mehreren Trailern und dem Extended Look hat Rockstar Games nun den Launch Trailer von GTA 6 veröffentlicht. Das lange erwartete Spiel erscheint am 19. November.
© Rockstar Games

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