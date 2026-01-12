LEGO SMART Play vorgestellt

LEGO SMART Play soll Kinder dazu inspirieren, ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, dies mit überraschenden Momenten und neuen Entdeckungen. Die Plattformelemente - der LEGO SMART Brick, LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren - reagieren in Echtzeit und ermöglichen ein interaktives Spielerlebnis voller Erkundung und fantasievoller Geschichten.

Was ist LEGO SMART Play?

Die neue Plattform umfasst mehr als zwanzig patentierte Weltneuheiten. Im Zentrum steht der LEGO SMART Brick, der von einem speziell entwickelten Chip angetrieben wird, der kleiner ist als ein einzelner LEGO Noppenstein.

Die Technologie entsteht im Creative Play Lab der LEGO Gruppe und verbindet physisches und digitales Spiel nahtlos miteinander. Unsichtbare, fortschrittliche Technologie haucht LEGO Kreationen neues Leben ein.

Der LEGO SMART Brick enthält Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Hinzu kommen weitere Funktionen und kabelloses, unkompliziertes Laden.

LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren koppeln sich mit dem LEGO SMART Brick und ermöglichen es den Modellen, interaktiv zu reagieren - mit passenden Geräuschen und Verhaltensweisen. Alle Elemente sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.