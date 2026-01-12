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Patrick Hediger
12. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

CES

LEGO SMART Play vorgestellt

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 wurde LEGO SMART Play gezeigt. Mit dieser spannenden Innovation sollen LEGO Kreationen auf völlig neue Weise zum Leben erweckt werden können.
© (Quelle: Lego)

LEGO SMART Play soll Kinder dazu inspirieren, ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, dies mit überraschenden Momenten und neuen Entdeckungen. Die Plattformelemente - der LEGO SMART Brick, LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren - reagieren in Echtzeit und ermöglichen ein interaktives Spielerlebnis voller Erkundung und fantasievoller Geschichten.

Was ist LEGO SMART Play?

Die neue Plattform umfasst mehr als zwanzig patentierte Weltneuheiten. Im Zentrum steht der LEGO SMART Brick, der von einem speziell entwickelten Chip angetrieben wird, der kleiner ist als ein einzelner LEGO Noppenstein.

Die Technologie entsteht im Creative Play Lab der LEGO Gruppe und verbindet physisches und digitales Spiel nahtlos miteinander. Unsichtbare, fortschrittliche Technologie haucht LEGO Kreationen neues Leben ein.

Der LEGO SMART Brick enthält Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Hinzu kommen weitere Funktionen und kabelloses, unkompliziertes Laden.

LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren koppeln sich mit dem LEGO SMART Brick und ermöglichen es den Modellen, interaktiv zu reagieren - mit passenden Geräuschen und Verhaltensweisen. Alle Elemente sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.

LEGO SMART Play kommt in die LEGO Star Wars Galaxis

Jetzt können Fans ikonische Szenen, Charaktere und Momente aus einer weit, weit entfernten Galaxis wie nie zuvor erleben, da das LEGO SMART Play System sein Debüt mit drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets feiert.

Die drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets enthalten einen LEGO SMART Brick mit Ladegerät sowie mindestens eine LEGO SMART Minifigur und einen LEGO SMART Tag.

Verfügbarkeit

Die LEGO SMART Play(TM) All-in-One Sets von LEGO Star Wars sind ab dem 9. Januar vorbestellbar und ab dem 1. März über www.LEGO.com, LEGO Stores und ausgewählte Händler in den Launch-Märkten erhältlich.

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