M-Budget Mobile lanciert neue Angebote

Zusätzlich hat Migros zwei Zusatzpakete vorgestellt: Mit dem FamilyPlus-Paket lassen sich bis zu 5 Abonnements koppeln, wobei nur für eines der 5 die volle Monatsgebühr fällig würde – die restlichen Abonnemente kosten dann nur 19 Franken pro Monat. Dieses Paket steht für die Abos Maxi und Mega zur Verfügung.Ein weiteres neues Paket nennt sich combiPLUS. Sofern ein Mobilkunde auch das Kombi Angebot Kombi Mini besitzt, erhält jedes Familienmitglied (bis zu 5 Mitglieder) automatisch ein zusätzliches Datenguthaben von 1 GB pro Monat kostenlos.

Nähere Informationen finden Sie auf der entsprechenden Seite von MBudget Mobile.