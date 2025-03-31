Mähen ohne Mühe: Dreame lanciert den Mähroboter A2

Dreame Technology, bekannt für innovative Haushalts- und Gartengeräte, lanciert den A2 – eine bahnbrechende Lösung für alle, die sich einen perfekt gemähten Rasen wünschen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen.

Der Dreame A2 ist ab sofort zum Preis von CHF 2'499.00 erhältlich. Zur Feier des Launchs erhalten Kund:innen in den ersten 14 Tagen – vom 31. März bis 13. April 2025 – einen exklusiven Rabatt von CHF 300.00.

OmniSense 2.0 Technologie: Grenzenlos mähen ohne Kabel oder Beacons

Die neue OmniSense 2.0 Technologie hebt den Dreame A2 in eine eigene Liga. Anders als herkömmliche Rasenmähroboter benötigt der A2 keine Begrenzungskabel, RTK-Basenstationen oder Signalbeacons zur Navigation. Stattdessen nutzt er eine Kombination aus KI-Vision-Technologie und fortschrittlichen Umweltalgorithmen, um die Mähgrenzen selbstständig zu definieren.

Das Herzstück bildet der 3D LiDAR-Sensor, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70 Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° abdeckt. Dadurch erkennt der A2 die Umgebung präzise, erstellt in Echtzeit eine 3D-Karte des Gartens und navigiert selbstständig und sicher – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder in komplexen Gartenlandschaften.

EdgeMaster Schneidsystem: kein Nacharbeiten mehr!

Ein häufiges Problem bei Mährobotern: Unsaubere Kanten. Der Dreame A2 löst dieses Problem mit dem innovativen EdgeMaster Schneidsystem. Die Schneidscheibe lässt sich präzise nach aussen verschieben, sodass ein minimaler Abstand von nur 5 cm zwischen Mäher und Rasenkante bleibt. Das Ergebnis: Eine perfekte Rasenabdeckung ohne Nacharbeiten – für ein sauberes, ästhetisches Schnittbild bis zum letzten Grashalm.