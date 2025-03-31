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Dreame Switzerland
31. Mär 2025
Lesedauer 4 Min.

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Mähen ohne Mühe: Dreame lanciert den Mähroboter A2

Ein schöner, gepflegter Rasen bedeutet viel Arbeit? Nicht mehr! Mit dem neuen Dreame A2 Rasenmähroboter wird die Gartenpflege zum Kinderspiel.
© (Quelle: Dreame)

Dreame Technology, bekannt für innovative Haushalts- und Gartengeräte, lanciert den A2 – eine bahnbrechende Lösung für alle, die sich einen perfekt gemähten Rasen wünschen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen.

Der Dreame A2 ist ab sofort zum Preis von CHF 2'499.00 erhältlich. Zur Feier des Launchs erhalten Kund:innen in den ersten 14 Tagen – vom 31. März bis 13. April 2025 – einen exklusiven Rabatt von CHF 300.00.

OmniSense 2.0 Technologie: Grenzenlos mähen ohne Kabel oder Beacons

Die neue OmniSense 2.0 Technologie hebt den Dreame A2 in eine eigene Liga. Anders als herkömmliche Rasenmähroboter benötigt der A2 keine Begrenzungskabel, RTK-Basenstationen oder Signalbeacons zur Navigation. Stattdessen nutzt er eine Kombination aus KI-Vision-Technologie und fortschrittlichen Umweltalgorithmen, um die Mähgrenzen selbstständig zu definieren.

Das Herzstück bildet der 3D LiDAR-Sensor, der einen Erfassungsbereich von bis zu 70 Metern und ein Sichtfeld von 360° x 59° abdeckt. Dadurch erkennt der A2 die Umgebung präzise, erstellt in Echtzeit eine 3D-Karte des Gartens und navigiert selbstständig und sicher – selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen oder in komplexen Gartenlandschaften.

EdgeMaster Schneidsystem: kein Nacharbeiten mehr!

Ein häufiges Problem bei Mährobotern: Unsaubere Kanten. Der Dreame A2 löst dieses Problem mit dem innovativen EdgeMaster Schneidsystem. Die Schneidscheibe lässt sich präzise nach aussen verschieben, sodass ein minimaler Abstand von nur 5 cm zwischen Mäher und Rasenkante bleibt. Das Ergebnis: Eine perfekte Rasenabdeckung ohne Nacharbeiten – für ein sauberes, ästhetisches Schnittbild bis zum letzten Grashalm.

© Quelle: Dreame

KI-unterstützte Hindernisvermeidung: intelligenter Schutz für Flora und Fauna

Sicherheit geht vor! Dank KI-gestützter Objekterkennung erkennt der A2 nicht nur Hindernisse wie Gartenmöbel, Spielgeräte oder Schläuche, sondern auch kleine Tiere wie Igel. Das System weicht automatisch aus und schützt somit die Umwelt und die Tiere im Garten. Die mehrstufige Hindernisvermeidung sorgt für einen reibungslosen und sicheren Betrieb – ganz ohne Risiko.

App-Steuerung für volle Kontrolle – jederzeit und überall

Die Dreame-App macht die Steuerung des A2 besonders einfach: Nutzer:innen können Mähzonen, Schnittzeiten und Mähhöhen individuell anpassen. Sogar verschiedene Mähmuster lassen sich konfigurieren, um den Rasen nach persönlichen Wünschen zu pflegen. Selbstverständlich ist die Bedienung auch aus der Ferne möglich – ein Blick aufs Smartphone genügt, um zu sehen, wo sich der A2 gerade befindet oder welche Aufgaben als nächstes anstehen.

© Quelle: Dreame

Gartenüberwachung inklusive: Sicherheit rund um die Uhr

Der Dreame A2 kann mehr als nur mähen: Mit OmniSense 2.0 dient er zusätzlich als smarter Gartenwächter. Über die App lassen sich Patrouillenaufgaben definieren. Erkennt der Roboter menschliche Aktivitäten, sendet er sofort eine Benachrichtigung ans Smartphone. So bietet der A2 eine zusätzliche Sicherheitsfunktion, die für ein beruhigendes Gefühl sorgt – selbst wenn niemand zu Hause ist.

Dank des integrierten Dreame Link-Moduls bleibt der A2 selbst in Gärten mit schlechtem WLAN-Signal stets in Echtzeit verbunden. Nutzer:innen können den Standort des Roboters über Google Maps nachverfolgen. Verlässt der A2 das festgelegte Gebiet, schlägt die App sofort Alarm. So wird der Schutz des Geräts und des Gartens maximiert.

Preis und Verfügbarkeit

Der Dreame A2 ist ab sofort über die offizielle Dreame-Webseite sowie im Fachhandel zum Preis von CHF 2'499.00 erhältlich. Wer schnell zugreift, profitiert vom Launch-Angebot: Vom 31. März bis 13. April 2025 gibt es einen Rabatt von CHF 300.00 auf den Dreame A2!

Mehr Informationen und Bestellungen unter: Dreame A2 entdecken Dreame Schweiz – Offizielle Webseite

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