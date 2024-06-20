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Daniel Bader
20. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Ein Wunder, ein Wunder, ein echtes Kreditkarten-Wunder?!

Mastercard-Fauxpas: Swiss Bankers hat reagiert

PCtipp hat erfolgreich gekämpft: In dem Fall beschwerte sich ein PCtipp-User über die Bezahl-Fehlfunktion der Swiss-Bankers-Mastercard «Life» im Zusammenspiel mit der SBB-Mobile-App. Und siehe da: Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder?!

Hurra, die Mastercard geht wieder (vorerst!): Swiss Bankers hat reagiert

© (Quelle: PCtipp)

Zum «Corpus Delicti»: Uns erreichte in der Redaktion eine Anwender-Mail über ein bestehendes Problem mit einem Anbieter der Kreditkarte, konkret der weit verbreiteten und ausdrücklich von der SBB empfohlenen Swiss-Bankers-Prepaid-Mastercard in der Variante «Life». Der Anwender hatte alles perfekt eingerichtet, die Swiss-Bankers-Prepaid-Kreditkarte wurde auch als Zahlungsmittel bei der Einrichtung akzeptiert.

Die Swiss-Bankers-Mastercard erlaubt die Belastung

 © Quelle: PCtipp

Nach der Fahrt wurde die Kreditkarte von der SBB-App mit den Fahrtkosten belastet. Die Mastercard verweigerte aber die Abbuchungserlaubnis, obschon die Karte einen genügend «hohen Deckungsbetrag» aufwies. Hier gehts zur kompletten PCtipp-Meldung.

Nun aber zu etwas Erfreulichem, zum aktuellen Stand: Nur einen Tag nach der PCtipp-Beschwerde scheint das Anliegen des Nutzers bereits «Früchte zu tragen», denn die Abbuchung funktioniert wieder – fast wie von Geisterhand. Das zumindest zeigt das der Screen des Anwenders, den wir zugespielt bekamen. Die Abbuchungserlaubnis von Seiten des Kreditkartenanbieters scheint wieder zu funktionieren...vorerst.

Unser Fazit: Immerhin hat der Kreditkarten-Anbieter reagiert. Wenn auch viel (!) zu spät. Das dürfte den Anwender nerven, da Zeit wie auch Geld verlocht wurde. Fürs Erste geben wir deshalb nur leichte Entwarnung. Über den Berg ist Swiss Bankers aber längst nicht, ein fader Nachgeschmack bleibt. Wir trauen dem Anbieter noch nicht wirklich, und beobachten stattdessen weiter.

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