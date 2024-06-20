Mastercard-Fauxpas: Swiss Bankers hat reagiert

Nach der Fahrt wurde die Kreditkarte von der SBB-App mit den Fahrtkosten belastet. Die Mastercard verweigerte aber die Abbuchungserlaubnis, obschon die Karte einen genügend «hohen Deckungsbetrag» aufwies. Hier gehts zur kompletten PCtipp-Meldung.

Nun aber zu etwas Erfreulichem, zum aktuellen Stand: Nur einen Tag nach der PCtipp-Beschwerde scheint das Anliegen des Nutzers bereits «Früchte zu tragen», denn die Abbuchung funktioniert wieder – fast wie von Geisterhand. Das zumindest zeigt das der Screen des Anwenders, den wir zugespielt bekamen. Die Abbuchungserlaubnis von Seiten des Kreditkartenanbieters scheint wieder zu funktionieren...vorerst.

Unser Fazit: Immerhin hat der Kreditkarten-Anbieter reagiert. Wenn auch viel (!) zu spät. Das dürfte den Anwender nerven, da Zeit wie auch Geld verlocht wurde. Fürs Erste geben wir deshalb nur leichte Entwarnung. Über den Berg ist Swiss Bankers aber längst nicht, ein fader Nachgeschmack bleibt. Wir trauen dem Anbieter noch nicht wirklich, und beobachten stattdessen weiter.