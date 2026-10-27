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Roland Bernhard
27. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

MediaMarkt sucht selbstständige Händler als Partner

Mit einem Omnichannel-Partnerprogramm will MediaMarktSaturn lokale Einzelhändler gewinnen, die den operativen Betrieb eines Markts übernehmen. Marke, Sortiment und Preise bleiben zentral gesteuert, die Voraussetzungen für eine Partnerschaft stehen noch nicht fest.
Tech Village Köln

Selbstständige Händler sollen künftig den operativen Betrieb von Märkten übernehmen können

© MediaMarktSaturn

Der Elektrofachhändler MediaMarktSaturn sucht ab sofort selbstständige Kaufleute, die als Partner Teil des MediaMarkt-Netzwerks werden wollen. Das Unternehmen will damit sein eigenes Marktportfolio ergänzen. Das Prinzip orientiert sich nach Angaben von MediaMarktSaturn an Partnerprogrammen im Handel, wie sie etwa aus dem Lebensmitteleinzelhandel bekannt sind. Wer teilnimmt, führt seinen Standort eigenverantwortlich und entscheidet vor Ort über Personal, lokales Marketing und Sortimentsschwerpunkte. Im Gegenzug nutzt er zentralen Einkauf, die IT- und Logistikstrukturen, bundesweite Kampagnen und die Marke MediaMarkt.

Betrieb vor Ort, Steuerung zentral

Die Partner übernehmen den täglichen Betrieb des Markts, die zentralen kommerziellen Elemente bleiben bei MediaMarktSaturn. Dazu zählen Markenführung, Sortiment, Preise, Promotions und die zentralen Systeme samt Anbindung an die digitalen Angebote. Auch die Omnichannel-Services und die übergreifende Kundenbeziehung bleiben Teil des bekannten Konzepts. Das bestehende Store-Konzept und das Kundenerlebnis sollen sich laut Unternehmen nicht ändern, weder im Markt noch online oder bei den Services.

«Gleichzeitig stellen wir sicher, dass das bestehende Store-Konzept, unser Omnichannel-Angebot und unsere zentralen Standards erhalten bleiben», sagt Marcus Tengler, Vice President Real Estate & Store Concepts der MediaMarktSaturn Retail Group. Lokale Händler kennen ihre Region und ihre Kunden, ergänzt CEO Remko Rijnders, diese Nähe wolle man mit der Stärke der Marken und der Omnichannel-Plattform verbinden.

Voraussetzungen noch offen

Angesprochen sind vor allem etablierte Einzelhändler mit Erfahrung im stationären Handel, starker lokaler Verbundenheit und hohem Anspruch an Beratung und Service. Die konkreten Voraussetzungen und der Bewerbungsprozess werden laut Mitteilung derzeit entwickelt. Zu Vergütungsmodell, Investitionen, Zahl der geplanten Standorte oder Zeitplan enthält die Mitteilung keine Angaben. Interessierte können sich per E-Mail an das Unternehmen wenden.

MediaMarktSaturn betreibt rund 1.070 stationäre Märkte in elf europäischen Ländern und gehört zur Ceconomy AG. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 23,1 Milliarden Euro, der Online-Anteil lag bei rund 26 Prozent.

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