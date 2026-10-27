Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
27. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Samsung und Telekom machen das Smartphone zum digitalen Schlüssel

Samsung zeigt auf der Sicherheitsmesse it-sa gemeinsam mit der Deutschen Telekom, wie Smartphones als digitale Identitätsnachweise eingesetzt werden können. Zudem stellt der Hersteller Neuerungen seiner Sicherheitsplattform Knox Native vor, die den Einsatz von Anwendungen auf dienstlichen Mobilgeräten in Behörden erleichtern sollen.
Mobiler Zutritt im modernen Büro.png

Das Smartphone als digitaler Schlüssel: Samsung und Deutsche Telekom zeigen, wie sich mobile Identitäten für den sicheren Zugang zu Gebäuden und IT-Systemen nutzen lassen

© KI-generiert

Mit Mobile ID lassen sich digitale Identitäten auf dem Smartphone verwalten. Das Gerät kann dadurch in verschiedenen Anwendungsszenarien klassische Zugangskarten und Passwörter ersetzen. Dazu gehören die Anmeldung an IT-Systemen, digitale Signaturen und die Zutrittskontrolle zu Gebäuden. Ziel ist es, Identitäts- und Zugriffsprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen.

Samsung und Deutsche Telekom Security arbeiten bereits seit Längerem an entsprechenden Lösungen. Auf der diesjährigen it-sa zeigen die Unternehmen, wie sich das Smartphone als dienstlicher Identitätsnachweis einsetzen lässt und welche Sicherheitsmechanismen dafür erforderlich sind.

«Ob Zugang zu Gebäuden und Daten oder der Einsatz einer Fachanwendung: Mobile Arbeit gelingt nur, wenn Sicherheit von Anfang an mitgedacht ist. Sie muss im Gerät beginnen und sich zentral steuern lassen, ohne den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden zu bremsen», erklärt Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung.

Knox Native soll App-Einsatz in Behörden erleichtern

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Samsung Knox Native Solution. Die hardwarebasierte Sicherheitslösung richtet sich unter anderem an Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen, die besondere Anforderungen an den Schutz dienstlicher Mobilgeräte erfüllen müssen.

Samsung stellt auf der Messe neue Funktionen und Integrationsmöglichkeiten vor, die den sicheren Einsatz mobiler Fachanwendungen unterstützen sollen. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie sich Anwendungen von Drittanbietern in geschützten IT-Umgebungen bereitstellen lassen.

In diesem Zusammenhang beteiligt sich auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Fachprogramm. Vorgestellt wird unter anderem der STARK-Prozess, der eine strukturierte Bewertung von Drittanbieter-Anwendungen für den Einsatz in behördlichen Umgebungen mit der Geheimhaltungsstufe VS-NfD («Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch») ermöglicht. Behörden erhalten damit eine einheitliche Grundlage für ihre Entscheidungen über die Freigabe entsprechender Anwendungen.

Die Mobile-ID-Lösung präsentieren Samsung und Deutsche Telekom Security am 27. Oktober in einem gemeinsamen Vortrag. Am 28. Oktober erläutern Vertreter von Samsung und BSI die Weiterentwicklung von Knox Native sowie die Anforderungen an den sicheren App-Einsatz im Behördenumfeld.

Kommentare

Samsung Verschlüsselung
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

bip bfs 2024.png
News
Revision der kantonalen BIP für ein genaueres Bild der regionalen Wirtschaft
Im Anschluss an die 2025 veröffentlichte Revision des Bruttoinlandprodukts (BIP) der Schweiz publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) eine revidierte, provisorische Zeitreihe der kantonalen BIP für die Jahre 2011 bis 2024. Die Revision führt zu erheblichen Veränderungen der kantonalen BIP, bestätigt aber weitgehend die langfristigen Wachstumstrends.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
27. Okt 2026
Mehr erfahren
Tech Village Köln
News
MediaMarkt sucht selbstständige Händler als Partner
Mit einem Omnichannel-Partnerprogramm will MediaMarktSaturn lokale Einzelhändler gewinnen, die den operativen Betrieb eines Markts übernehmen. Marke, Sortiment und Preise bleiben zentral gesteuert, die Voraussetzungen für eine Partnerschaft stehen noch nicht fest.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
27. Okt 2026
Mehr erfahren
Teams_Walkie_Talkie_def.png
Praxis
Tipps & Tricks
Microsoft Teams: So verwenden Sie die Walkie-Talkie-App
In gewissen Situationen kann es nützlich sein, statt anzurufen die Teamkollegen per Tastendruck zu kontaktieren. PCtipp hat es ausprobiert.
3 Minuten
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
28. Okt 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
PHP Security Breach_ Broken Shield.png
News
Kritische Schwachstellen in PHP - Sicherheitsupdates sofort einspielen
Zwei kritische Schwachstellen in PHP können Angreifern ermöglichen, ohne Anmeldung Schadcode auf betroffenen Servern auszuführen. Sicherheitsupdates sind jetzt verfügbar. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) empfiehlt, betroffene Systeme unverzüglich zu aktualisieren.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
alertswiss waldbrand.png
News
Sprachbarrieren überwinden
Alertswiss informiert, warnt und alarmiert neu auch in Leichter Sprache
Hunderttausenden Menschen in der Schweiz fällt das Lesen schwer. Informationen, Warnungen und Alarmmeldungen müssen aber auch für sie verständlich sein. Deshalb bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) Meldungen in der Alertswiss-App neu auch in Leichter Sprache an.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
21. Okt 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare