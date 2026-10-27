Samsung und Telekom machen das Smartphone zum digitalen Schlüssel

Mit Mobile ID lassen sich digitale Identitäten auf dem Smartphone verwalten. Das Gerät kann dadurch in verschiedenen Anwendungsszenarien klassische Zugangskarten und Passwörter ersetzen. Dazu gehören die Anmeldung an IT-Systemen, digitale Signaturen und die Zutrittskontrolle zu Gebäuden. Ziel ist es, Identitäts- und Zugriffsprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig die Sicherheit zu erhöhen.

Samsung und Deutsche Telekom Security arbeiten bereits seit Längerem an entsprechenden Lösungen. Auf der diesjährigen it-sa zeigen die Unternehmen, wie sich das Smartphone als dienstlicher Identitätsnachweis einsetzen lässt und welche Sicherheitsmechanismen dafür erforderlich sind.

«Ob Zugang zu Gebäuden und Daten oder der Einsatz einer Fachanwendung: Mobile Arbeit gelingt nur, wenn Sicherheit von Anfang an mitgedacht ist. Sie muss im Gerät beginnen und sich zentral steuern lassen, ohne den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden zu bremsen», erklärt Tuncay Sandikci, Director MX B2B bei Samsung.

Knox Native soll App-Einsatz in Behörden erleichtern

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Weiterentwicklung der Samsung Knox Native Solution. Die hardwarebasierte Sicherheitslösung richtet sich unter anderem an Behörden und Betreiber kritischer Infrastrukturen, die besondere Anforderungen an den Schutz dienstlicher Mobilgeräte erfüllen müssen.

Samsung stellt auf der Messe neue Funktionen und Integrationsmöglichkeiten vor, die den sicheren Einsatz mobiler Fachanwendungen unterstützen sollen. Dabei geht es insbesondere um die Frage, wie sich Anwendungen von Drittanbietern in geschützten IT-Umgebungen bereitstellen lassen.

In diesem Zusammenhang beteiligt sich auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) am Fachprogramm. Vorgestellt wird unter anderem der STARK-Prozess, der eine strukturierte Bewertung von Drittanbieter-Anwendungen für den Einsatz in behördlichen Umgebungen mit der Geheimhaltungsstufe VS-NfD («Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch») ermöglicht. Behörden erhalten damit eine einheitliche Grundlage für ihre Entscheidungen über die Freigabe entsprechender Anwendungen.

Die Mobile-ID-Lösung präsentieren Samsung und Deutsche Telekom Security am 27. Oktober in einem gemeinsamen Vortrag. Am 28. Oktober erläutern Vertreter von Samsung und BSI die Weiterentwicklung von Knox Native sowie die Anforderungen an den sicheren App-Einsatz im Behördenumfeld.