MediaMarkt verkauft gebrauchte Smartphones

Auch der Schweizer Elektronikhändler MediaMarkt verkauft ab sofort in seinem Onlineshop gebrauchte Smartphones. Alle Produkte werden von Experten in spezialisierten Werkstätten in der Schweiz geprüft. Für diesen Service arbeitet MediaMarkt mit Recommerce Swiss zusammen. Mit Recommerce Swiss (RS Switzerland AG) arbeitet bereits Oppo zusammen. Im Mai letzten Jahres lancierte man gemeinsam eine Plattform, über die man sein altes Handy verkaufen kann.

Laut MediaMarkt-Webseite erhält man auf die wiederaufbereiteten Handys 12 Monate Garantie, ausserdem soll das Refurbished Smartphone kostenlos innert 48 Stunden geliefert werden. Hilfestellung, wie Sie Ihr Occasions-Smartphone auswählen, finden Sie hier.