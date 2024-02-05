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Patrick Hediger
5. Feb 2024
Lesedauer 2 Min.

Migros

Melectronics - Käufer dringend gesucht

Noch hat Melectronics in der Schweiz an die 100 Standorte. Doch Migros will die Tochtergesellschaft nun verkaufen.
© (Quelle: Migros)

Das es den meisten Schweizer Händlern mit stationären Läden im Elektronikbereich nicht gut läuft, ist kein Geheimnis. Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet: Schweizer Händler reduzieren Belegschaft und Filialen.

So kam es auch wenig überraschend, was die Migros in ihrer Umstrukturierungsmeldung vom letzten Freitag schrieb:

Der Verwaltungsrat der Migros Fachmarkt AG hat nach eingehender Analyse entschieden, für die Fachmärkte SportX und Melectronics Verkaufsprozesse zu starten, um besser geeignete Eigentümerschaften ausserhalb der Migros-Gruppe zu suchen.

Als Grund wird der weiter stark wachsende Online-Handel gennant. Auch darüber haben wir berichtet: Galaxus wächst 2023 um 13,1 Prozent

Doch wer soll das 1969 gegründete Melectronics kaufen? Das dürfte schwierig werden.

Auswirkungen auf die Kundschaft?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind die Melectronics-Kunden davon betroffen. Vorerst wohl noch nicht. Migros schreibt dazu:

Die Migros wird die Verkaufsprozesse umsichtig und sorgfältig durchführen. Diese werden daher insbesondere bei Hotelplan Group und Mibelle Group längere Zeit in Anspruch nehmen. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich in dieser Zeit nichts, die Geschäfte werden normal weitergeführt und durch die Migros garantiert. Auch für die Mitarbeitenden der betroffenen Unternehmen sind während des Verkaufsprozesses keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. 

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