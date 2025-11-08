«Mesh» erklärt – das Fritz!-Webinar-Video kostenlos schauen

Das Ergebnis: ein optimales WLAN ohne Geschwindigkeitsverluste. Da die Mesh-Lösung unabhängig vom Provider-Router arbeitet, bleibt das WLAN-Netz auch beim Wechsel des Anbieters bestehen. Im PCtipp-Webinar wurde sehr viele (!!) Fragen live beantwortet - und zwar von Anfang an: extrem kompent und mit hohem Engagement von Antonio Lopes. Dafür von unserer Seite noch einmal Herzlichen Dank!!! Das Webinar bestand u. a. aus folgenden Themen:

Was ist überhaupt «Mesh»? Ist es ein Netzwerkstandard, und was ist der Unterschied zu einem reinen Repeater-Aufbau?

Wie verhält es sich mit den bereitgestellten Provider-Router und Repeatern etwa von Swisscom oder Sunrise etc.?

Inwiefern ist ein Mesh-System vorteilhafter und ausbaufähig?WiFI-6- oder WiFi7-Netzwerk?

Welche neuen Fritz-Produkte kommen in die Schweiz?

Und hier noch ein ganz konkreter, erstklassiger Tipp zur Schuko-/CH-Stecker-Problematik aus unserem Forum (Danke an alle (!) Forumsmitglieder, insbesondere an Tweety, Jellytot und LGPCT für die Diskussion und das Zeigen der Lösung!!)

Mit von der Partie waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und der Fritz!-Experte Antonio Lopes (Fritz! Schweiz). Antonio Lopes hat dabei durch das Webinar geführt.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Fritz!-Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!