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Daniel Bader
8. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

PCtipp-Academy

«Mesh» erklärt – das Fritz!-Webinar-Video kostenlos schauen

Im Academy-Webinar, das wir mit dem Netzwerk-Profi Fritz! durchführten, war das Thema: «Provider-Router und Mesh». Hier gibts das Academy-Video in voller Länge. Es wurden viele Fragen klar und verständlich beantwortet. Viel Spass!

Das «Mesh»-Netzwerk-Webinar gibts vom PCtipp komplett kostenlos

© (Quelle: PCtipp)

Am Donnerstag, den 7. November 2025 um 18.00 Uhr hat PCtipp und der Fritzbox-Hersteller AVM gemeinsam das kostenlose PCtipp-Webinar zum Thema «Mesh-Netzwerke» veranstaltet. Eine Videoaufzeichnung des Webinars finden Sie hier unten auf der Seite!

Darum gings: Das WLAN ist langsam oder bricht ab? Das ist in grossen Wohnungen, Häusern mit mehreren Etagen oder dicken Wänden ein bekanntes Problem. Im Webinar erklärt Antonio Lopes, Key Account Manager bei FRITZ!, wie man sein Heimnetzwerk per WLAN-Mesh-System einfach erweitert, auch in Kombination mit dem Provider-Router.

Antonio Lopes von FRITZ! leitete das Webinar

 © Quelle: Fritz

Das Ergebnis: ein optimales WLAN ohne Geschwindigkeitsverluste. Da die Mesh-Lösung unabhängig vom Provider-Router arbeitet, bleibt das WLAN-Netz auch beim Wechsel des Anbieters bestehen. Im PCtipp-Webinar wurde sehr viele (!!) Fragen live beantwortet - und zwar von Anfang an: extrem kompent und mit hohem Engagement von Antonio Lopes. Dafür von unserer Seite noch einmal Herzlichen Dank!!! Das Webinar bestand u. a. aus folgenden Themen:

  • Was ist überhaupt «Mesh»? Ist es ein Netzwerkstandard, und was ist der Unterschied zu einem reinen Repeater-Aufbau?

  • Wie verhält es sich mit den bereitgestellten Provider-Router und Repeatern etwa von Swisscom oder Sunrise etc.?
  • Inwiefern ist ein Mesh-System vorteilhafter und ausbaufähig?WiFI-6- oder WiFi7-Netzwerk?
  • Welche neuen Fritz-Produkte kommen in die Schweiz?

Und hier noch ein ganz konkreter, erstklassiger Tipp zur Schuko-/CH-Stecker-Problematik aus unserem Forum (Danke an alle (!) Forumsmitglieder, insbesondere an TweetyJellytot und LGPCT für die Diskussion und das Zeigen der Lösung!!)

Mit von der Partie waren Daniel Bader, Stv. Chefredaktor vom PCtipp, und der Fritz!-Experte Antonio Lopes (Fritz! Schweiz). Antonio Lopes hat dabei durch das Webinar geführt.

Unser Anliegen: Unterstützen Sie mit einem PCtipp-Abo unsere wertvolle und unabhängige Arbeit. Sei es bei unseren Tests, den Kaufberatungen und auch Webinaren. Dass wir das Fritz!-Webinar kostenlos zur Verfügung stellen können, ist nicht selbstverständlich. Unser Angebot, und ein schönes Weihnachtsgeschenk obendrein: Gönnen Sie sich unser PCtipp-Heft für einen Preis von 32 Franken und erwerben unser PCtipp-Heft per Digital-Abo. Die Gültigkeit des Abos beträgt ein halbes Jahr. Hier können Sie sich geschwind informieren und es erwerben.

Viel Spass beim Zuschauen, wünscht PCtipp!

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