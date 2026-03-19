METANET investiert 2,5 Millionen Franken in Schweizer Datacenter-Infrastruktur

Damit schafft das Unternehmen gemäss eigenen Angaben die technische Grundlage für weiteres Wachstum und setzt ein klares Zeichen für Qualität, Sicherheit und Schweizer Datenhaltung.

METANET betreibt seit Jahren eigene Serverbereiche in Schweizer Rechenzentren und konsolidiert diese nun auf zwei neu aufgebaute Standorte in modernsten Hochleistungsrechenzentren in Dielsdorf und Lupfig. Die Rechenzentren erfüllen höchste Anforderungen an physische Sicherheit, Energieeffizienz und Redundanz – beide Standorte sind unter anderem nach ISO 27001 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen von PCI DSS. METANET betreibt seine Infrastruktur damit in einer Umgebung, die den Anforderungen regulierter Branchen gerecht wird. Der Aufbau der neuen Infrastruktur läuft seit einigen Monaten, erste Systeme sind bereits produktiv im Einsatz.

Neu geplant statt alt erweitert

Anders als bei einem klassischen Ausbau im laufenden Betrieb konnte METANET die Infrastruktur an den beiden neuen Standorten von Grund auf neu planen – von der RackArchitektur über die Verkabelung bis hin zur Servertechnik. Damit waren keine Kompromisse durch historisch gewachsene Strukturen notwendig. Die neue Architektur ermöglicht eine klarere Trennung von Primary- und Backup-Systemen sowie kürzere Signalwege innerhalb der Infrastruktur.