Mit IvyCraft Berichte in Folien, Infografiken, Video und Audio verwandeln

Generierte Aussagen mit der Quelle verknüpfen

Inhalte schnell zu erstellen ist nur dann sinnvoll, wenn sich die Informationen weiterhin überprüfen lassen. IvyCraft verknüpft generierte Aussagen mit dem Ausgangsmaterial und hilft dabei, die ursprüngliche Datei, Seite oder Passage hinter einem Ergebnis zu finden.

Das ist bei Präsentationen und Infografiken wichtig, weil diese Formate Informationen stark verdichten. Eine Zahl kann ohne die zugehörige Erklärung erscheinen, oder ein kurzer Satz kann mehrere Absätze der Quelle zusammenfassen. Die Rückverfolgbarkeit erleichtert es, den Kontext vor der Veröffentlichung zu prüfen.

Die Funktion ersetzt keine menschliche Kontrolle. Namen, Zahlen, Zitate und technische Aussagen sollten weiterhin geprüft werden. Sie beschleunigt diese Kontrolle jedoch, weil Nutzende nicht erneut das gesamte Dokument durchsuchen müssen.

Eine Quelle, mehrere fertige Ergebnisse

IvyCraft spielt seine Stärke aus, wenn dasselbe Material in mehreren Formaten veröffentlicht werden soll. Aus einem Whitepaper werden etwa eine Präsentation für ein Meeting, eine Infografik für einen Bericht, ein Kurzvideo für eine Schulung und ein Podcast zum Anhören.

Das gleiche Vorgehen funktioniert mit Webinaren, Vorlesungen, internen Dokumenten, Produktinformationen und Studien. Statt den Content-Prozess für jeden Kanal neu zu starten, prüfen Nutzende Quelle und Kernaussage einmal und passen anschliessend das Ausgabeformat an die Zielgruppe an.