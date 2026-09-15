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Mit IvyCraft Berichte in Folien, Infografiken, Video und Audio verwandeln
Normalerweise verteilt sich dieser Prozess auf mehrere Werkzeuge: Eine App fasst die Quelle zusammen, eine andere erstellt Folien, ein Design-Tool übernimmt die Visualisierung und ein weiterer Dienst produziert Audio oder Video. IvyCraft bündelt diese ergebnisorientierten Aufgaben in einem Arbeitsablauf. Die Quelle wird einmal hinzugefügt und anschliessend für mehrere bearbeitbare Kommunikationsmittel genutzt.
Entscheidend ist deshalb nicht die Frage «Was ist IvyCraft?», sondern «Was erledigt es für mich?». Aus Dokumenten, Links, Videos, Audio und Text können unter anderem die folgenden fertigen Ergebnisse entstehen.
Mit vorhandenem Material beginnen
IvyCraft verarbeitet PDFs, Word-Dokumente, PowerPoint-Dateien, Bilder, Texte, Webseiten, YouTube-Links und Audio. Statt einem allgemeinen Chatbot nur einen kurzen Prompt zu geben, beginnen Nutzende mit den tatsächlichen Dateien ihres Projekts.
Das verbessert die Qualität des Arbeitsablaufs. Eine Präsentation kann der Argumentation eines Berichts folgen, statt eine beliebige Standardstruktur zu erfinden. Eine Infografik greift auf vorhandene Fakten zurück. Ein Podcast basiert auf einer Vorlesung, einem Interview oder einer Studie – nicht nur auf einer groben Themenbeschreibung.
Die Source Library hält diese Materialien im Projekt zusammen. Nutzende können Fragen an die Quellen stellen, wichtige Abschnitte erkennen und entscheiden, welche Informationen in ein Ergebnis überführt werden sollen.
Aus PDF oder Webseite eine bearbeitbare Präsentation erstellen
Folien gehören zu den praktischsten Ergebnissen von IvyCraft. Nutzende laden einen Bericht hoch, wählen die relevanten Inhalte und lassen daraus eine Präsentation erstellen.
IvyCraft kopiert nicht bloss eine Zusammenfassung auf mehrere Seiten. Das Werkzeug erkennt Argumentationslinien, gliedert sie in Abschnitte, formuliert Folientitel, kürzt Absätze und ordnet die Inhalte als visuelle Erzählung. Aus einem technischen Bericht kann so eine Präsentation zu Problem, Datenlage, Lösungsvorschlag, Risiken und nächsten Schritten entstehen.
Die erzeugte Präsentation bleibt bearbeitbar. Texte lassen sich kürzen, Layouts anpassen und visuelle Schwerpunkte vor dem Export verändern. KI-generierte Folien sollten deshalb als vollständiger erster Entwurf und nicht als unveränderliches Endprodukt verstanden werden.
Bei Projektupdates, Unterrichtspräsentationen, Forschungsbriefings und internen Berichten ist der Nutzen einfach: Statt mit einer leeren Fläche zu beginnen, steht bereits eine strukturierte Präsentation bereit.
Dichte Informationen in eine Infografik verdichten
Manche Informationen lassen sich als visuelle Struktur leichter erfassen als in Absätzen. IvyCraft kann ausgewählte Quelleninhalte in Infografiken umwandeln und damit Prozesse, Vergleiche, Zeitachsen oder zusammengehörige Ideen ordnen.
Die Funktion eignet sich besonders für technische und didaktische Inhalte. Eine lange Erklärung wird zu einem schrittweisen Ablauf, Produktunterschiede zu einer Vergleichsgrafik und Forschungsergebnisse zu einer visuellen Übersicht für Bericht oder Präsentation.
Das wichtigste Ergebnis ist nicht die Dekoration, sondern die neue Struktur des Inhalts. IvyCraft kann Ursachen von Folgen trennen, zusammengehörige Ideen gruppieren und Leserinnen und Leser durch Informationen führen, die sonst mehrere Absätze beanspruchen würden.
Dichte Quellen benötigen unter Umständen weiterhin redaktionelle Bearbeitung. Kürzere, gezielt ausgewählte Abschnitte liefern meist sauberere Visualisierungen als ein vollständiges Dokument auf einmal. Trotzdem bietet die erzeugte Infografik bereits ein brauchbares Layout und eine klare Inhaltshierarchie, deren manueller Aufbau deutlich länger dauern würde.
Vorlesung oder Bericht als Kurzvideo neu aufbereiten
IvyCraft kann Quellen auch in präsentationsartige Videoinhalte verwandeln. Aus einem Bericht wird ein kurzer Erklärfilm; eine aufgezeichnete Vorlesung oder ein Webinar lässt sich auf die wichtigsten Aussagen mit Sprechertext und Visualisierungen verdichten.
Am besten funktioniert die Funktion bei klar strukturierten Inhalten: einer Schrittfolge, einer kurzen Erklärung, einer Liste von Erkenntnissen oder einer Problem-Lösungs-Geschichte. IvyCraft erstellt ein erstes Skript, ordnet die visuellen Elemente und erzeugt die Sprecherstimme. Anschliessend lässt sich die erste Fassung prüfen und verfeinern.
Das Ergebnis eignet sich für interne Schulungen, Onboarding, Lernvideos und kurze Social-Media-Clips. Die Funktion ersetzt keinen professionellen Langform-Videoschnitt, nimmt aber einen grossen Teil der Vorbereitung ab.
Komplexe Themen mit Comics und Bildergeschichten erklären
Comics wirken zunächst wie eine ungewöhnliche Geschäftsfunktion, lösen aber ein reales Kommunikationsproblem: Technische oder abstrakte Konzepte lassen sich oft leichter nachvollziehen, wenn sie als Abfolge von Bildern präsentiert werden.
IvyCraft kann Quellen mit Szenen, Dialogen und visueller Handlung in einen Comic oder ein Bilderbuch verwandeln. Lehrpersonen vereinfachen damit anspruchsvolle Lektionen, Schulungsteams stellen Situationen aus dem Arbeitsalltag dar und Content-Teams bereiten ernste Themen für Zielgruppen auf, die die vollständige Quelle kaum lesen würden.
Das Ergebnis eignet sich besonders, wenn Reihenfolge und Ursache wichtig sind. Statt das Material auf Stichpunkte zu reduzieren, zeigt das Comicformat, was zuerst geschieht, was sich verändert und wie daraus die Schlussfolgerung entsteht.
Dieselben Quellen in Podcast oder Hörbuch verwandeln
Nicht jedes Ergebnis muss visuell sein. IvyCraft kann aus hochgeladenen Dokumenten und anderen Quellen Podcast- oder Hörbuchinhalte erzeugen.
Ein langer Bericht wird zur Hörfassung für den Arbeitsweg. Ein Webinar lässt sich als kurzes Gespräch neu aufbereiten. Schulungsunterlagen können in ein Audioformat überführt werden, das Mitarbeitende auch ohne Bildschirm nutzen.
Der praktische Vorteil liegt in der Wiederverwendung. Das Dokument muss nicht erst in einem separaten Tool zum Skript umgeschrieben und danach in einen Audiogenerator übertragen werden. Quelle, Skript und Ergebnis bleiben im selben Projekt.
Generierte Aussagen mit der Quelle verknüpfen
Inhalte schnell zu erstellen ist nur dann sinnvoll, wenn sich die Informationen weiterhin überprüfen lassen. IvyCraft verknüpft generierte Aussagen mit dem Ausgangsmaterial und hilft dabei, die ursprüngliche Datei, Seite oder Passage hinter einem Ergebnis zu finden.
Das ist bei Präsentationen und Infografiken wichtig, weil diese Formate Informationen stark verdichten. Eine Zahl kann ohne die zugehörige Erklärung erscheinen, oder ein kurzer Satz kann mehrere Absätze der Quelle zusammenfassen. Die Rückverfolgbarkeit erleichtert es, den Kontext vor der Veröffentlichung zu prüfen.
Die Funktion ersetzt keine menschliche Kontrolle. Namen, Zahlen, Zitate und technische Aussagen sollten weiterhin geprüft werden. Sie beschleunigt diese Kontrolle jedoch, weil Nutzende nicht erneut das gesamte Dokument durchsuchen müssen.
Eine Quelle, mehrere fertige Ergebnisse
IvyCraft spielt seine Stärke aus, wenn dasselbe Material in mehreren Formaten veröffentlicht werden soll. Aus einem Whitepaper werden etwa eine Präsentation für ein Meeting, eine Infografik für einen Bericht, ein Kurzvideo für eine Schulung und ein Podcast zum Anhören.
Das gleiche Vorgehen funktioniert mit Webinaren, Vorlesungen, internen Dokumenten, Produktinformationen und Studien. Statt den Content-Prozess für jeden Kanal neu zu starten, prüfen Nutzende Quelle und Kernaussage einmal und passen anschliessend das Ausgabeformat an die Zielgruppe an.
Typische Arbeitsabläufe sind:
- Eine Analystin oder ein Analyst erstellt aus einem Bericht eine Präsentation für die Geschäftsleitung und eine einseitige Infografik.
- Eine Lehrperson verwandelt eine Videolektion in Folien, einen Comic und eine Audiozusammenfassung.
- Ein Marketingteam bereitet ein Webinar als visuelle Inhalte, Kurzvideo und Podcast-Material auf.
- Ein Projektteam macht aus Sitzungsnotizen und Dokumenten eine strukturierte Fortschrittspräsentation.
- Forschende verwandeln eine Studie in eine visuelle Zusammenfassung und halten Aussagen mit den Quellen verknüpft.
Fazit
IvyCraft ist besonders dann nützlich, wenn aus Informationen ein konkretes Ergebnis werden soll. Der Dienst fasst Dateien nicht nur zusammen, sondern verwandelt dieselben Quellen in bearbeitbare Folien, Infografiken, Kurzvideos, Comics, Podcasts und Hörbücher – mit einem nachvollziehbaren Weg zurück zum Ausgangsmaterial.
Damit eignet sich IvyCraft für alle, die regelmässig aus Recherchen Präsentationen, Berichte, Unterrichtsmaterial oder andere Inhalte erstellen. Material einmal hinzufügen, gewünschtes Ausgabeformat wählen und einen fertigen ersten Entwurf bearbeiten – statt jedes Element von Grund auf neu aufzubauen.
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