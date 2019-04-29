Mit PowerPoint in ein Bild hineinzoomen

Wählen Sie oben im PowerPoint-Fenster den Menüpunkt «Übergänge» (A). Klicken Sie auf die zweite Folie (B) und wählen Sie dann bei den Übergangseffekten «Morphen» (C). Wenn Sie nun die Folie präsentieren, zoomt PowerPoint vom Übersichtsbild auf der ersten Folien zur Detailansicht.

Diese Funktionen finden Sie in den neusten Versionen von PowerPoint, das zu Microsofts Office-Paket gehört. Wenn Sie immer auf dem neusten Stand der Entwicklung sein möchten, empfehlen wir Microsoft Office 365, das laufend aktualisiert wird und deshalb immer auf dem neusten Stand ist.