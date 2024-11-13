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Florian Fügemann, pte
13. Nov 2024
Lesedauer 3 Min.

Spiele

Mobile-Games-Markt 250 Mrd. Dollar schwer

Zwei Jahre nach dem ersten Umsatzrückgang hat sich die Gaming-Branche nicht nur erholt, sondern ist auf dem Weg, einen neuen Rekordwert zu knacken. Laut Angaben von BetIdeas werden mobile Spieleentwickler bis Jahresende weltweit 196,1 Mrd. Dollar an Einnahmen erzielen.
© (Quelle: stable diffusion)

Das ist der Analyse nach 20 Prozent mehr ist als vor dem Rückgang 2022. Diese Zahl soll bis 2027 um 30 Prozent steigen und einem 250 Mrd.-Dollar-Markt entsprechen.

Konkurrenz und Marktsättigung

Mobile Games dominieren seit Jahren die Gaming-Landschaft und liegen sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Nutzerzahlen weit vor Konsolen- und PC-Spielen. Das hat sich auch 2024 nicht geändert, trotz der Herausforderungen und Marktverschiebungen der vergangenen beiden Jahre, heisst es in dem Bericht.

Konkurrenz und Marktsättigung führten zu mehr Spieleveröffentlichungen, jedoch mit weniger "grossen Erfolgen" bei Spiele-Launches. So gab es auch erhebliche Investitionsverschiebungen und Fusionen, wobei viele Publisher unter Druck standen, in neue Regionen zu expandieren oder durch Fusionen wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Branche begann zudem, KI zu nutzen.

Action-, Strategie-, Puzzle-Apps

Fast ein Drittel der für 2027 prognostizierten 250 Mrd. Dollar, rund 70 Mrd. Dollar, wird auf Rollenspiele entfallen. Action-, Strategie- und Puzzle-Gaming-Apps folgen mit 24,5 Mrd. Dollar, 22,5 Mrd. Dollar und 22 Mrd. Dollar an Einnahmen. Karten- und Sportspiele führen jedoch in Bezug auf das Wachstum. Laut Statista werden die Einnahmen im Segment der Karten-Mobile-Games in den nächsten drei Jahren um 30 Prozent auf 18,6 Mrd. Dollar steigen.

Sport-Mobile-Games, darunter Titel wie "FIFA Mobile", "NBA Live Mobile Basketball" und "Madden NFL Mobile", folgen mit einem Wachstum von 34 Prozent und Einnahmen von 13,8 Mrd. Dollar in diesem Zeitraum. Neben einem soliden Umsatzwachstum von 30 Prozent wird die Mobile-Gaming-Branche den aktuellen Marktanalysen zufolge in den nächsten drei Jahren auch einen zweistelligen Anstieg bei den Downloads verzeichnen.

Statista zufolge werden mobile Spiele bis Ende 2024 rund 154 Mrd. Downloads erreichen, gegenüber 134,9 Mrd. im Vorjahr. Diese Zahl wird voraussichtlich bis 2027 um weitere 17 Prozent ansteigen und 176 Mrd. Downloads erreichen - 16 Mrd. mehr als die kombinierten Downloads aller anderen App-Kategorien, heisst es abschliessend in der Branchenanaslye. (pressetext.com)

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