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Monitorständer mit Dockingstation für 66 Franken
Der Onit Monitorständer & Dockingstation PiuSpazio 49" ist die perfekte Lösung für einen aufgeräumten und ergonomischen Arbeitsplatz. Mit seiner Kombination aus Monitor-Standfuss und Docking-Funktion fördert er eine gesunde Sitzhaltung und schont Rücken und Nacken.
Der PiuSpazio spart Platz und sorgt für mehr Ordnung und Produktivität auf Ihrem Schreibtisch. Die integrierte 6in1-Dockingstation bietet Anschlüsse für Laptop, Monitor und Peripheriegeräte, sodass Sie alle Ihre Geräte zentral verbinden können. Die Qi-Ladefläche ermöglicht kabelloses Laden von iOS- und Android-Geräten mit bis zu 15 W Leistung.
Merkmale
- 6-in-1-Dockingstation mit Qi-Ladefläche (15 W) für Smartphones
- Unterstützt Monitore bis 49 Zoll und 20 Kilogramm Gewicht
- Ergonomische Höhe für rückenschonendes Arbeiten
- Kompatibel mit iOS, Android, Laptops und Peripheriegeräten
Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 27. Juni – 6. Juli 2025 und gültig so lange Vorrat.
Preis mit PCtipp-Abo: 66.– statt 105.– Franken
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