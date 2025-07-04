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Patrick Hediger
4. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Noch 2 Tage - Abobonus

Monitorständer mit Dockingstation für 66 Franken

PCtipp-Abonnenten sparen 39Franken! Bei diesem Abobonus können Abonnenten des PCtipp exklusiv den Monitorständer mit Dockingstation für bloss 105 Franken bestellen.
© (Quelle: BRACK.CH)

Der Onit Monitorständer & Dockingstation PiuSpazio 49" ist die perfekte Lösung für einen aufgeräumten und ergonomischen Arbeitsplatz. Mit seiner Kombination aus Monitor-Standfuss und Docking-Funktion fördert er eine gesunde Sitzhaltung und schont Rücken und Nacken.

Der PiuSpazio spart Platz und sorgt für mehr Ordnung und Produktivität auf Ihrem Schreibtisch. Die integrierte 6in1-Dockingstation bietet Anschlüsse für Laptop, Monitor und Peripheriegeräte, sodass Sie alle Ihre Geräte zentral verbinden können. Die Qi-Ladefläche ermöglicht kabelloses Laden von iOS- und Android-Geräten mit bis zu 15 W Leistung.

Merkmale

  • 6-in-1-Dockingstation mit Qi-Ladefläche (15 W) für Smartphones
  • Unterstützt Monitore bis 49 Zoll und 20 Kilogramm Gewicht
  • Ergonomische Höhe für rückenschonendes Arbeiten
  • Kompatibel mit iOS, Android, Laptops und Peripheriegeräten

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 27. Juni – 6. Juli 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 66.– statt 105.– Franken

Zur Bestellmöglichkeit für Abonnenten

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