Monitorständer mit Dockingstation für 66 Franken

Der Onit Monitorständer & Dockingstation PiuSpazio 49" ist die perfekte Lösung für einen aufgeräumten und ergonomischen Arbeitsplatz. Mit seiner Kombination aus Monitor-Standfuss und Docking-Funktion fördert er eine gesunde Sitzhaltung und schont Rücken und Nacken.

Der PiuSpazio spart Platz und sorgt für mehr Ordnung und Produktivität auf Ihrem Schreibtisch. Die integrierte 6in1-Dockingstation bietet Anschlüsse für Laptop, Monitor und Peripheriegeräte, sodass Sie alle Ihre Geräte zentral verbinden können. Die Qi-Ladefläche ermöglicht kabelloses Laden von iOS- und Android-Geräten mit bis zu 15 W Leistung.

Merkmale

6-in-1-Dockingstation mit Qi-Ladefläche (15 W) für Smartphones

Unterstützt Monitore bis 49 Zoll und 20 Kilogramm Gewicht

Ergonomische Höhe für rückenschonendes Arbeiten

Kompatibel mit iOS, Android, Laptops und Peripheriegeräten

Die Aktion in Kooperation mit BRACK.CH ist gültig vom 27. Juni – 6. Juli 2025 und gültig so lange Vorrat.

Preis mit PCtipp-Abo: 66.– statt 105.– Franken

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