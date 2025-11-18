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Roland Bernhard
18. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Europa

Motorola liegt bei Foldable-Verkäufen vorne

Der Markt für faltbare Smartphones sortiert sich neu: Statt wie bisher Samsung und Honor lagen in Europa im ersten Halbjahr Motorola und Google vorne.
© (Quelle: Motorola)

Auf dem - immer noch kleinen - Markt für faltbare Smartphones gibt es in Europa Bewegung: Laut den Analysten von Counterpoint Research konnte Motorola mit dem Razr 60 im ersten Halbjahr erstmals die Spitze der Verkaufscharts mit einem Anteil von 15 Prozent erreichen. Dahinter kam Google mit dem Pixel Pro 9 Fold erstmals auf den zweiten Platz.

Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum war noch das Magic V2 von Honor der Spitzenreiter, gefolgt von den Samsung-Modellen Galaxy Z Flip 5 und Fold 5. Deren Nachfolger Z Flip 6 und Fold 6 kommen dieses Jahr auf die Plätze drei und fünf. Dazwischen platziert sich mit dem älteren Razr 50 ein weiteres Foldable von Motorola.

Die Marktforscher begründen den Führungswechsel vor allem mit den attraktiveren Preisen der Motorola-Modelle und einer besseren Marktpräsenz bei den Netzbetreibern. Sie rechnen jetzt mit einem Vierkampf um die Spitze des Segments - zumindest bis zum nächsten Jahr, wenn Apples erster Falter die Karten im Markt neu mischen könnte.

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