Motorola zeigt erstes Modell der Signature-Serie und grosses Foldable

Motorola hat das Heimspiel auf der CES in Las Vegas genutzt, um gleich mehrere Ankündigungen im Smartphone-Bereich zu machen. Besonders interessant ist das Motorola Signature, als erstes Modell einer neuen Serie, die im Highend-Segment angesiedelt ist.

Das erste Modell ist ein klassisches Smartphone, das mit dem aktuell schnellsten Qualcomm-Prozessor, dem Snapdragon 8 Elite Gen 5, bestückt ist. Weitere Features sind ein 6,8-Zoll-OLED-Display mit bis zu 165 Hz Bildwiederholrate, eine 50-Megapixel-Frontcam und ein 5.200-mAh-Akku, der mit 90 Watt per Kabel und 50 Watt drahtlos geladen werden kann. Die rückwärtige Kamera hat drei 50-Megapixel-Linsen von Sony, wobei die Hauptlinse mit einer grossen Öffnung von f/1.6 von einem optischen Dreifachzoom und einem 122-Grad-Weitwinkel unterstützt wird.

Motorola liefert das 186 Gramm leichte Smartphone mit Android 16 aus und verspricht sieben Jahre Updates sowie Sicherheits-Patches. Für Deutschland ist im Moment eine Version mit 16 GB RAM und 512 GB Datenspeicher für 999,99 Euro in den Pantone-Farben Olive Martine oder Carbon vorbestellbar. In der Schweiz ist das Smartphone ab dem 15. Januar für 999 Franken zu haben. Es kann hier vorbestellt werden.

Foldable im grossen Format