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Boris Boden
13. Jan 2026
Lesedauer 3 Min.

CES 2026

Motorola zeigt erstes Modell der Signature-Serie und grosses Foldable

Mit dem Motorola Signature startet der Hersteller eine neue Baureihe im Premium-Segment. Ausserdem hat das Unternehmen auf der CES mit dem Razr Fold ein Falt-Smartphone im grösseren Format gezeigt.

Das Motorola Signature

© (Quelle: Motorola)

Motorola hat das Heimspiel auf der CES in Las Vegas genutzt, um gleich mehrere Ankündigungen im Smartphone-Bereich zu machen. Besonders interessant ist das Motorola Signature, als erstes Modell einer neuen Serie, die im Highend-Segment angesiedelt ist.

Das erste Modell ist ein klassisches Smartphone, das mit dem aktuell schnellsten Qualcomm-Prozessor, dem Snapdragon 8 Elite Gen 5, bestückt ist. Weitere Features sind ein 6,8-Zoll-OLED-Display mit bis zu 165 Hz Bildwiederholrate, eine 50-Megapixel-Frontcam und ein 5.200-mAh-Akku, der mit 90 Watt per Kabel und 50 Watt drahtlos geladen werden kann. Die rückwärtige Kamera hat drei 50-Megapixel-Linsen von Sony, wobei die Hauptlinse mit einer grossen Öffnung von f/1.6 von einem optischen Dreifachzoom und einem 122-Grad-Weitwinkel unterstützt wird.

Motorola liefert das 186 Gramm leichte Smartphone mit Android 16 aus und verspricht sieben Jahre Updates sowie Sicherheits-Patches. Für Deutschland ist im Moment eine Version mit 16 GB RAM und 512 GB Datenspeicher für 999,99 Euro in den Pantone-Farben Olive Martine oder Carbon vorbestellbar. In der Schweiz ist das Smartphone ab dem 15. Januar für 999 Franken zu haben. Es kann hier vorbestellt werden.

Foldable im grossen Format

Das Razr Fold kommt in Schwarz und Weiss

 © Quelle: Motorola

Nach dem Erfolg seiner kompakten Razr-Serie wagt sich Motorola nun auch ein an ein Foldable im grösseren Booktype-Format: Das Razr Fold hat ein 8,09 Zoll grosses Innen-Display und einen 6,56-Zoll-Aussenbildschirm auf der Oberseite. Auf der Rückseite gibt es eine Kamera mit drei 50-Megapixel-Linsen, dazu kommen noch eine 32-Megapixel Selfiecam im Aussen-Display und eine 20-Megapixel-Kamera im inneren Screen. Details zum Preis und der Verfügbarkeit auch für den Schweizer und deutschen Markt will Motorola noch bekanntgeben.

Als Sponsor der kommenden Fussball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko diesen Sommer, bringt Motorola auch das Smartphone zum Turnier: Es entspricht technisch dem bekannten Falter Razr 60, trägt aber eine grüne Rückseite mit dem FIFA-Logo. Dazu kommen spezielle grafische Elemente und Inhalte. In den USA sollen für diese limitierte World Cup Edition rund 700 Dollar fällig werden.

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