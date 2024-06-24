"Mouse Jiggler" täuschen Arbeitsamkeit vor

Die US-Bank Wells Fargo hat mehr als ein Dutzend Mitarbeiter fristlos entlassen, die Betriebsamkeit vorgegaukelt haben. Hierzu nutzten sie spezielle Tools wie einen mechanischen "Mouse Jiggler", der künstlich Computer-Maus-Aktivität oder auch Tastatureingaben vortäuscht. Das Unternehmen ist den Gauklern mithilfe ausgeklügelter "Tattleware" oder auch "Bossware" genannten Programmen auf die Schliche gekommen. Diese setzen Unternehmen in den USA zunehmend ein, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu überwachen - vor allem bei jenen, die zeitweise zu Hause arbeiten.

Laptop bleibt simuliert aktiv

Die Kontrollen der Unternehmen sollten mithilfe der Tools unterlaufen werden - die künstliche Bewegung der Maus oder Tastatureingaben verhindern nämlich, dass die Firmen-Laptops in den Ruhezustand übergehen und die Mitarbeiter trotz Abwesenheit aktiv zu sein scheinen, obwohl sie in Wirklichkeit ein Nickerchen machen oder Wäsche waschen.

Das Katz-und-Maus-Spiel hat in den amerikanischen Unternehmen eine breitere Debatte darüber ausgelöst, ob die Bildschirmzeit und das Bedienen der Tastaturen angesichts des Home-Office-Booms wirksame Massstäbe für die Produktivität sind. Mehrere Erhebungen in den USA zeigen, dass die Nachfrage nach Software zur Überwachung von Mitarbeitern steigt, also Systemen, die Aktivitäten durch Überwachung des Computers, Verfolgung von Tastatureingaben und sogar GPS-Ortung aufzeichnen.

Automatische Screenshots

Laut der "Harvard Business Review" installierte ein in Florida ansässiges Unternehmen für Social-Media-Marketing eine Software auf den Geräten seiner Mitarbeiter, die alle zehn Minuten Screenshots von deren Desktops anfertigt. Wie der Arbeitgeber über die eigene Inaktivität getäuscht werden kann, lässt sich in zahlreichen Anleitungen auf Plattformen wie TikTok und YouTube erlernen. Sie zeigen den Arbeitsunwilligen, wie man auf Computerbildschirmen, die in der Regel nach einigen Minuten der Inaktivität schwarz werden, beschäftigt erscheint.

Dazu gehören gefälschte PowerPoint-Techniken, die Aktivität vortäuschen, während der Arbeitnehmer ein Mittagsschläfchen macht. "Drücken Sie einfach auf Diashow und es geht los", sagt Sho Dewan, ein Influencer, der sich selbst als "Ex-Personalchef, der HR-Geheimnisse teilt" bezeichnet, in einem TikTok-Video, das Millionen von Aufrufen verzeichnete.

Das Gerät signalisiere Aktivität, während die sinnlose Präsentation laufe. Der beliebteste Trick scheint jedoch der Einsatz von einem Mouse Jiggler zu sein, den es beim chinesischen Online-Händler AliExpress schon für 2,13 Euro einschliesslich Versand gibt. "Drücken Sie den Knopf, wenn Sie von ihrem Schreibtisch aufstehen, und der Mauszeiger bewegt sich wahllos über den Bildschirm - bei Bedarf stundenlang", heisst es in einer Produktbeschreibung. (pressetext.com)