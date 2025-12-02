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Wolfgang Kempkens, pte
2. Dez 2025
Lesedauer 2 Min.

Soziale Netzwerke

Musks X ist nicht mehr sonderlich gefragt

Die Plattform X hat in den USA als einzige Social-Media-Plattform tausende User ziehen lassen müssen.
© (Quelle: Shutterstock / BongkarnGraphic)

Laut einer Umfrage des Pew Research Center bleiben YouTube und Facebook die dominierenden Social-Media-Plattformen in den Vereinigten Staaten. 84 Prozent der Erwachsenen nutzen YouTube, 71 Prozent Facebook und 50 Prozent Instagram. Dahinter folgen TikTok mit 37, WhatsApp mit 32, Reddit mit 26 und Snapchat mit 25 Prozent. Erst danach kommt X mit 21 Prozent.

TikTok stark im Trend

TikTok verbesserte sich um 16 Punkte, Instagram um zehn, WhatsApp um neun und Reddit um acht Punkte. Elon Musks X, früher bekannt als Twitter, ist die einzige Social-Media-Plattform, die seit 2021 einen Rückgang der User-Zahlen verzeichnet - und zwar von 23 auf 21 Prozent. Am eifrigsten nutzen junge Erwachsene soziale Medien. Acht von zehn zwischen 18 bis 29 Jahren verwenden Instagram, verglichen mit nur 19 Prozent der über 65-Jährigen. Ähnliche Unterschiede zeigen sich bei Snapchat, TikTok und Reddit.

Frauen nutzen Facebook, Instagram und TikTok häufiger als Männer, während Männer eine höhere Nutzung von X und Reddit angeben. Schwarze und hispanische Erwachsene übertreffen Weisse auf Instagram, TikTok und WhatsApp. Eine separate Pew-Umfrage unter 5.123 Erwachsenen zeigt, dass etwa die Hälfte der Amerikaner mindestens einmal am Tag Facebook oder YouTube besucht. Ein Drittel davon ruft "seine" Plattform sogar mehrmals täglich auf.

Ältere nutzen Facebook

Unter den 18- bis 29-Jährigen gibt eine Mehrheit an, YouTube täglich zu nutzen, und etwa die Hälfte sagt dasselbe über TikTok. Die tägliche Facebook-Nutzung ist unter Erwachsenen zwischen 30 und 64 Jahren am höchsten. Der Anteil der Erwachsenen, die Threads, Bluesky oder Truth Social nutzen, beträgt acht, vier und drei Prozent. Die Umfrageergebnisse hat der "Dallas Express", einst Tageszeitung, heute ein Online-Produkt, veröffentlicht. (presseportal.com)

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