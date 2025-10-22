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Daniel Bader
22. Okt 2025
Lesedauer 4 Min.

Reichweitenstarker Powerline-Turbo

Neu: Devolo Magic 2 WiFi 6 next

Mit dem Magic 2 WiFi 6 next erweitert Netzwerkspezialist devolo sein Powerline-Portfolio im Highend-Bereich. Das neue Powerline-Flaggschiff ermöglicht WiFi-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3000 Mbit/s.

Das Magic 2 WiFi 6 next vom Powerline-Spezialisten Devolo

© (Quelle: Devolo)

Technologisch setzt das Set auf die Powerline-Technologie «G.hn» Der Clou: Magic-Adapter leitet das Internetsignal via die vorhandene Stromleitung durchs Haus ans gewünschte Ziel.  Das integrierte WiFi erhöht im Set dabei die Reichweite. Im Vergleich zum Vorgängermodell steigert das neue Set das Maximaltempo um bis zu 1800 Mbit/s. Zudem arbeitet das Multiroom-Kit nahtlos mit anderen Adaptern aus der Magic-Produktreihe zusammen, und lässt sich komfortabel über die Home Network App verwalten. Ein besonderes Feature ist dabei die Target Wake Time (TWT) des Mesh-Sets.

Effizienter schlafen, dafür schneller einsatzbereit

Sie schickt Endgeräte «schlafen», wenn diese gerade nicht auf eine konstante Funkverbindung angewiesen sind. Zusätzlich spart die devolo PowerSafe Technology Energie: Wird die Powerline-Verbindung nicht benötigt, schalten Magic-Adapter automatisch in einen Energiesparmodus.

Das Magic-2-WiFi-6-next-Multiroom-Kit ist einfach zu installieren

 © Quelle: devolo

Die Installation eines Magic-Netzwerks ist denkbar einfach: Nach dem Einstecken des ersten Adapters lassen sich sämtliche (!) weiteren Magic-Adapter automatisch miteinander verbinden, sofern diese in den folgenden zwei Minuten in eie freie Steckdose eingesteckt werden – und zwar ohne einen einzigen Knopfdruck. Im Anschluss lässt sich ein (willkürlicher) Adapter, per LAN-Kabel mit dem Router verbinden. Fertig! Steuern und verwalten lässt sich das fertiggestellte Mesh-Set, wie bereits erwähnt mit der Home-Control-App (kostenlos für iOS und Android-Geräte). Devolos Magic 2 WiFi 6 next gibts in verschiedenen Sets. Der einzelne Adapter zum Nachrüsten eines bestehenden Powerline-Netzwerks kostet Fr. 219.90. Für grössere Wohnflächen solls das Multiroom-Kit richten, das zum Preis von Fr. 489.90 drei Adapter enthält. Das Starter Kit mit zwei Adaptern wechselt für Fr. 299.90 seinen Besitzer. Die Sets sind hier erhältlich.

Hintergrund: «Mesh»-Technologie

Der Powerline-Adapter wird einfach in die Steckdose gesteckt

 © Quelle: devolo

Ein Mesh-System bezeichnet ein Funknetzwerk, das aus mehreren Hotspots respektive Clients besteht. Die Geräte kommunizieren automatisch und spannen so ein engmaschiges vernetztes WLAN  auf. Das Devolo-Mesh-Set ist mit folgenden Mesh-Funktionen ausgestattet:

  • Airtime Fairness: Sie managt das WLAN automatisch, indem schnellen Endgeräten mehr Verbindungszeit als bei älteren WLAN-Standards zur Verfügung gestellt wird, um die Performance des gesamten Funknetzes zu erhöhen. 
  • Accesspoint Steering: Das feature ermöglicht eine unterbrechungsarme Verbindung bei mehreren WLAN-Zugangspunkten. Der Vorteil zeigt sich, wenn Nutzer sich mit Smartphone, Tablet oder Notebook durch Wohnung oder Haus bewegen. Das Mesh-Netzwerk will so sicherstellen, dass das jeweilige Endgerät jederzeit mit dem stärksten Hotspot verbunden ist. 
  • Bandsteering verteilt Endgeräte automatisch auf das 2,4-GHz- rspektive 5-GHz-Frequenzband, um Daten möglichst flüssig von A nach B zu transportieren. 
  • Beamforming ermöglicht eine besonders exakte Ansteuerung der Endgeräte, so dass eine stabile Verbindung zwischen Accesspoint und zum Beispiel dem Tablet hergestellt werden kann. 
  • Die Funktion Client Steering verbessert das WLAN-Roaming zusätzlich, indem kompatible Endgeräte eigenständig entscheiden, welcher Zugangspunkt die schnellste Verbindung ermöglicht. 
  • Config Sync ermöglicht, die WLAN-Konfigurationsdaten auf allen devolo Magic WiFi Access Points zu synchronisieren. Darüber hinaus können die Zugangsdaten des Routers übernommen werden, so dass nur ein WLAN-Name und ein WLAN-Passwort auf allen Endgeräten gespeichert werden muss. 
  • Bidirektionales Multi-User-MIMO (MU-MIMO): Über diese Mehrantennentechnik der Sende- und Empfangseinheiten ist es möglich, gleichzeitig verschiedene Datenströme an unterschiedliche Clients zu senden und von diesen zu empfangen. 
  • OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access): Die Übertragungsmethode (Modulation) nutzt die verfügbaren Frequenzen effizient. Die Funkkanäle werden dazu in kleinere Frequenzbereiche unterteilt, so dass mehrere Anwendungen oder Clients gleichzeitig auf einem Kanal kommunizieren können, und kleine Datenpakete so schneller übertragen können.

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