Neu: Devolo Magic 2 WiFi 6 next

Technologisch setzt das Set auf die Powerline-Technologie «G.hn» Der Clou: Magic-Adapter leitet das Internetsignal via die vorhandene Stromleitung durchs Haus ans gewünschte Ziel. Das integrierte WiFi erhöht im Set dabei die Reichweite. Im Vergleich zum Vorgängermodell steigert das neue Set das Maximaltempo um bis zu 1800 Mbit/s. Zudem arbeitet das Multiroom-Kit nahtlos mit anderen Adaptern aus der Magic-Produktreihe zusammen, und lässt sich komfortabel über die Home Network App verwalten. Ein besonderes Feature ist dabei die Target Wake Time (TWT) des Mesh-Sets.

Effizienter schlafen, dafür schneller einsatzbereit

Sie schickt Endgeräte «schlafen», wenn diese gerade nicht auf eine konstante Funkverbindung angewiesen sind. Zusätzlich spart die devolo PowerSafe Technology Energie: Wird die Powerline-Verbindung nicht benötigt, schalten Magic-Adapter automatisch in einen Energiesparmodus.