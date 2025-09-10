Alles neu: iPhones, Apple Watch und AirPods Pro

Die Aussenhülle besteht aus «Ceramic Shield», sowohl vorne als auch hinten. Apple verspricht eine besondere Robustheit bei Stürzen, doch das möchte wohl kaum jemand ohne Not ausprobieren. Was wohl jetzt schon klar ist: «Kosmisch Orange» heisst die neue Farbe, die diese Bezeichnung tatsächlich verdient. Sie wird sich ziemlich sicher zum Liebling mausern, denn viel zu lange mussten Pro-Käufer mit muffigen «Farb»-Tönen leben, die den Pro-Charakter vermutlich unterstreichen sollten. Wenn Sie also auf diesen Lichtblick aus sind, empfiehlt sich die Bestellung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.

Verfügbarkeit und Preise

Das iPhone 17 Pro lässt sich ab dem 12. September um 14 Uhr vorbestellen, erhältlich ist es ab dem 19. September.

Die Preisstaffelung sieht beim kleineren iPhone 17 Pro wie folgt aus: 1099 Franken (256 GB), 1299 Franken (512 GB) und 1499 Franken (1 TB).

Der Speicher beim grösseren iPhone 17 Pro Max reicht sogar bis 2 TB, doch das hat seinen Preis. Die Staffelung im Detail: 1199 Franken (256 GB), 1399 Franken (512 GB), 1599 Franken (1 TB) und 1999 Franken (2 TB).

Apple Watch Series 11, SE und Ultra 3

Apple Watch Series 11

Bei den Apple-Watch-Modellen geht es deutlich ruhiger zu. Die Geräte sind auch optisch kaum von den Vorgängern zu unterscheiden.

Doch die wichtigsten Neuerungen stecken im Innern. Mit einem optischen Herzsensor kann die Apple Watch potenziellen Bluthochdruck erkennen und schickt dazu eine Benachrichtigung, falls sich der Verdacht über einen Zeitraum von 30 Tagen erhärtet. Das könnte fast schon lebensrettend sein für alle, bei denen bisher kein hoher Blutdruck diagnostiziert wurde und die es deshalb keine Lust darauf haben, sich regelmässig für die Prophylaxe eine kleine Luftmatratze um den Arm zu schnallen.

Das Beste aber: Die Blutdruck-Messung wird nicht nur auf den neuesten Modellen funktionieren. Sie wird mit watchOS 26 auch auf der Series 9, der Series 10 und der Ultra 2 kostenlos nachgereicht.