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Patrick Hediger
23. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Neue PCtipp Website

Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
© PCtipp.ch

Mit dem Wechsel des Content-Management-System im Backend hat nun nach fast sechs Jahren die PCtipp Website ein neues Aussehen bekommen. Der neue Look ist natürlich Geschmackssache. Uns vom Team gefällt er. Wichtig ist vor allem, dass wir unserem Credo treu bleiben:

PCtipp ist die Schweizer Plattform für alle, die praktische Hilfe im Umgang mit digitaler Technik suchen – vom PC über das Smartphone bis hin zu Smart Home und Unterhaltungselektronik. Die Inhalte richten sich an Einsteiger bis Fortgeschrittene und setzen auf verständliche Sprache, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und unabhängige Kaufberatung.

Erkunden Sie die neue Site! Die Navigation wurde etwas modernisiert und verschlankt. Sie werden sich gewiss rasch zurechtfinden.

Lob, Tadel, Bugs, Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne im Forum entgegen. Sie können am Artikelende Ihren Kommentar abgeben oder hier schon direkt im Forum.

© PCtipp.ch

Neu sehen Sie bei den Artikeln schon ganz oben, wer ihn geschrieben hat. Ausserdem wird eine ungefähre Lesedauer angezeigt. Am Artikelende können diese weiter kommentiert werden. Die Kommentare landen dann im PCtipp-Forum, wo mit anderen darüber diskutiert werden kann. Natürlich können die Artikel auch über verschiedenste Plattformen und per Mail geteilt werden. 

© PCtipp.ch

Den PCtipp-Abonnentinnen und -Abonnenten steht weiter das beliebte PCtipp-Archiv zur Verfügung. Es geht hier aktuell zurück bis ins Jahr 2013. Wie viele wissen, konnte der PCtipp letztes Jahr sein dreissigjähriges Jubiläum feiern. 

Noch zwei Tipps: Einige werden vielleicht die direkte Druckfunktion für Artikel vermissen. In aktuellen Webbrowsern reicht ein Rechtsklick und drucken oder Sie nutzen ein Add-On wie PrintFriendly & PDF, das viele praktische Druckfunktionen für Websites beinhaltet. Zudem kann im Heftarchiv nur noch das ganze Heft gelesen werden. Wenn Sie einzelne Artikel speichern möchten, verwenden Sie am besten das Onlinetool von Adobe zum Splitten von PDFs oder eine Site wie pdf24.

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