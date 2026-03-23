Neue PCtipp Website

Mit dem Wechsel des Content-Management-System im Backend hat nun nach fast sechs Jahren die PCtipp Website ein neues Aussehen bekommen. Der neue Look ist natürlich Geschmackssache. Uns vom Team gefällt er. Wichtig ist vor allem, dass wir unserem Credo treu bleiben:

PCtipp ist die Schweizer Plattform für alle, die praktische Hilfe im Umgang mit digitaler Technik suchen – vom PC über das Smartphone bis hin zu Smart Home und Unterhaltungselektronik. Die Inhalte richten sich an Einsteiger bis Fortgeschrittene und setzen auf verständliche Sprache, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und unabhängige Kaufberatung.

Erkunden Sie die neue Site! Die Navigation wurde etwas modernisiert und verschlankt. Sie werden sich gewiss rasch zurechtfinden.

Lob, Tadel, Bugs, Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne im Forum entgegen. Sie können am Artikelende Ihren Kommentar abgeben oder hier schon direkt im Forum.