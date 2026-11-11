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Patrick Hediger
11. Nov 2026
Lesedauer 3 Min.

Neue Professur für Data-Driven Government an der BHF

Ab Februar 2027 übernimmt Michael Luggen die neue Professur für Data-Driven Government am Institut Public Sector Transformation der Berner Fachhochschule. Im Fokus seiner Professur steht die Nutzung von Daten in der öffentlichen Verwaltung.
Michael Luggen.jpg

Michael Luggen

© BFH

Öffentliche Verwaltungen verfügen über grosse Datenbestände. Doch häufig sind diese über verschiedene Organisationseinheiten verteilt, werden unterschiedlich interpretiert und lassen sich nur schwer zusammenführen. Wie können Bund, Kantone und Gemeinden sicherstellen, dass ihre Entscheidungen auf einer gemeinsamen, verlässlichen Datengrundlage beruhen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Michael Luggen, der im Februar 2027 die neue Professur für Data-Driven Government am Institut Public Sector Transformation (IPST) der Berner Fachhochschule (BFH) übernimmt.

Dr. Michael Luggen

Michael Luggen promovierte 2020 an der Universität Fribourg in Informatik. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich von Wissensgraphen, welche die Bedeutung von Daten ins Zentrum stellen. Im Rahmen seines Doktorats befasste er sich intensiv mit den zugrundeliegenden Technologien wie Linked Data und maschinellem Lernen in diesem Anwendungsgebiet.

Nach seiner Promotion arbeitete er als Dozent am Departement Technik und Informatik der Berner Fachhochschule, an der Universität Fribourg und parallel dazu als Datenarchitekt bei der Schweizerischen Bundeskanzlei. Michael Luggen bringt zudem umfangreiche Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit: Als Co-Founder und Partner gestaltete er neun Jahre lang das Softwareunternehmen Zazuko GmbH mit.

Daten als Grundlage für vernetzte Verwaltung

Einen Schwerpunkt will Michael Luggen in seiner Forschung auf die dezentrale Data Governance legen. Im Kern steht dabei die Herausforderung, wie unterschiedliche Organisationseinheiten ihre Daten eigenständig verwalten, verantworten und gleichzeitig ein gemeinsames Verständnis der darin abgebildeten Sachverhalte im Austausch sicherstellen können.

Eng damit verbunden ist das Forschungsthema «Human in the (Data) Loop». Luggen untersucht künftig, wie Menschen die Bedeutung und Qualität von Daten auch bei zunehmendem Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) nachvollziehen und kontrollieren können.

Darauf aufbauend will er sich zudem mit der Strukturierung von Verwaltungsdaten für den Einsatz mit KI beschäftigen. «Wie müssen Daten aufbereitet werden, damit generative KI sie effizient, zuverlässig und korrekt nutzen kann – darauf will ich einen Fokus legen», sagt Michael Luggen. Mit der Erforschung solcher «AI-ready Data» will er das Potenzial von KI für die öffentliche Verwaltung nutzbar machen.

Die Motivation, mit der die Professur ins Leben gerufen wurde: Die Berner Fachhochschule will aktiv dazu beitragen, die Voraussetzungen für eine datenbasierte, vernetzte und vertrauenswürdige öffentliche Verwaltung zu schaffen.

Michael Luggen freut sich dabei insbesondere auf die Zusammenarbeit mit Partnern aus der öffentlichen Verwaltung. «Das gemeinsame Entwickeln von sinnvollen Lösungen, die eine verantwortungsvolle Nutzung von Daten und KI ermöglichen, motiviert mich», so Luggen. In diesem Sinne wird er einmal wöchentlich eine kostenlose und öffentliche Online-Sprechstunde zu Datenfragen anbieten. 

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