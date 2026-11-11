Schweizer Lehrstellenmarkt im Wandel

Der demografische Wandel, technologische Trends und veränderte Ausbildungs- und Berufswünsche der Jugendlichen hinterlassen Spuren auf dem Schweizer Lehrstellenmarkt. Sowohl für die Jugendlichen auf Lehrstellensuche wie für die Betriebe, die ihre Lehrstellen besetzen wollen, wurde es in den letzten Jahren herausfordernder, passende Lösungen zu finden. Dies verdeutlicht der neue Trendbericht «Lehrstellenmarkt im Wandel», den das Team um Prof. Dr. Lukas Graf, Leiter des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung OBS EHB, an der EHB-OBS-Tagung in Bern vorgestellt und mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Berufsbildung diskutiert hat. «Das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt wird anspruchsvoller», so Lukas Graf. Entsprechend gewinne eine noch engere strategische und operative Abstimmung zwischen Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt als Verbundpartner der Berufsbildung an Bedeutung.

Jugendliche haben andere Berufswünsche

Die Nachfrage nach Lehrstellen schwankt mit der Zahl der Schulabgänger/-innen. Diese sank von rund 90’000 im Ausbildungsjahr 2016/17 auf etwa 86’000 im Jahr 2022/23, steigt aktuell jedoch wieder an; bis 2035 prognostiziert das Bundesamt für Statistik eine weitere Zunahme.

Der Anteil Lernender in einer dualen oder vollschulischen Berufslehre sank von 71 Prozent im Jahr 2012 auf 66 Prozent im Jahr 2024; insbesondere schulisch leistungsstarke Jugendliche sowie Schweizer/-innen wählten etwas häufiger einen allgemeinbildenden Weg wie die Fachmittelschule oder das Gymnasium.

Die kaufmännische Lehre und die ICT-Berufe gehören trotz des Einflusses von künstlicher Intelligenz weiterhin zu den beliebtesten Lehrberufen.

Gemessen an allen Suchanfragen wurden auf der Lehrstellenplattform yousty.ch im Jahr 2025 zum Beispiel die Berufe Fachfrau/-mann Gesundheit, Detailhandelsfachfrau/-mann oder Gärtner/-in deutlich weniger gesucht als noch 2018. Zugenommen hat der Anteil der Suchanfragen etwa für Laborant/-in, Automatiker/-in oder Logistiker/-in.

In manchen Berufen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage: Der Anteil ausgeschriebener Lehrstellen für die Berufe Elektroinstallateur/-in Fachmann/-frau Betriebsunterhalt und Koch/Köchin war beispielsweise im Jahr 2025 auf yousty.ch höher als ihr Anteil an den Suchanfragen; für Kaufmann/-frau, Informatiker/-in und Medizinische/-r Praxisassistent/-in hingegen war die Nachfrage nach Lehrstellen grösser als das Angebot.

Rund ein Viertel der Lehrbetriebe hat knappe Auswahl an Lernenden

Die Zahl der Lehrbetriebe sank im untersuchten Zeitraum von 63’000 im Ausbildungsjahr 2016/17 auf 59’000 im Jahr 2022/23. Die Zahl der Lehrstellen blieb mit rund 80’000 weitgehend konstant, weniger Lehrbetriebe boten mehr Lehrstellen an.

Betriebe konnten gemäss ihren Angaben weniger Lehrstellen besetzen. Der Anteil sank gesamtschweizerisch von 96 auf 92 Prozent.

Die Rekrutierungsprobleme haben sich vor allem in Berufen und Branchen wie dem Bau oder der Industrie, die schon länger Schwierigkeiten haben, die Lehrstellen zu besetzen, noch verschärft.

Rund ein Viertel der befragten Lehrbetriebe gibt an, nicht genügend geeignete Bewerbungen zu erhalten.

Betriebe gewichten soziale und persönliche Kompetenzen von Jugendlichen besonders stark, um ihre Lehrstellen erfolgreich zu besetzen.

Der wichtigste Grund für Betriebe, Lernende auszubilden, ist langfristig den eigenen Fachkräftenachwuchs zu sichern.

Verbundpartner steuern den Lehrstellenmarkt aktiver

Die Herausforderungen auf dem Lehrstellenmarkt führen auch dazu, dass Bund und Kantone eine aktivere Koordinationsrolle übernehmen. Sie setzen Prioritäten, bündeln Massnahmen und bringen die Akteure zusammen. Die Kantone setzen dabei je nach Ausgangslage unterschiedliche Schwerpunkte.

Organisationen der Arbeitswelt positionieren sich ebenfalls und setzen Akzente.

Der Abstimmungsbedarf steigt, so dass es nötig wird, an Schnittstellen die jeweiligen operativen Rollen zu schärfen.

Wirksam wird die Steuerung vor allem dort, wo Kantone und Branchen ihre Aktivitäten bewusster aufeinander abstimmen, insbesondere um den Lehrstellenmarkt gemeinsam zu beobachten, Betriebe zu unterstützen oder regional zusammenzuarbeiten.



Insgesamt funktioniert der Schweizer Lehrstellenmarkt laut den Forschenden noch gut. Sie gehen jedoch davon aus, dass aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung der Zugang zu Lehrstellen für Jugendliche in den nächsten Jahren noch herausfordernder werden dürfte.

Trendberichte des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung OBS EHB

Mit dem Trendbericht «Lehrstellenmarkt im Wandel» publizieren Forschende des OBS EHB zum siebten Mal einen Trendbericht. Als Datengrundlage dienten unter anderem eigene Befragungen verschiedener Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung, Daten zu Lehrbetrieben aus der fünften Kosten-Nutzen-Erhebung der beruflichen Grundbildung (KNBB) der EHB sowie Daten des Bundesamts für Statistik und der Lehrstellenplattform yousty.ch.

Enterprize für innovative Projekte in der Berufsbildung

Im Beisein von Rémy Hübschi, stellvertretender Direktor des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, haben die SVC Stiftung für das Unternehmertum, das Schweizer Netzwerk für Bildung und Berufsbildung in der internationalen Zusammenarbeit RECI-FoBBIZ und die EHB an der Tagung in Bern erneut drei herausragende Innovationsprojekte in der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit dem Enterprize ausgezeichnet. Der mit 10’000 Franken dotierte erste Platz ging an den Werkraum Holz & Energie Wattwil, der Berufsbildung, Handwerk und Innovation in einem Lern- und Begegnungsort verbindet. Den mit 5’000 Franken dotierten zweiten Platz erreichte der Verein Lehrberufe live! mit seiner gleichnamigen Berufswahlplattform. Den ebenfalls mit 5’000 Franken dotierten Enterprize International gewann das Projekt Solar Learning for Women, das Frauen in Kenia den Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten im Solarsektor ermöglicht.

Trendbericht des Schweizerischen Observatoriums für die Berufsbildung OBS EHB: Lehrstellenmarkt im Wandel PDF

