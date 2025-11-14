Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Nov 2025
Lesedauer 3 Min.

Mauszeiger-Bändigung

Windows 11: Feineinstellungen des Touchpads

Wenn Ihr Notebook-Mauszeiger beim Tippen von Text in der Gegend herumspringt, Ihr Touchpad zu empfindlich oder zu träge reagiert, bieten die Windows-11-Einstellungen oft zwei Stellen, mit denen Sie sich befassen können.

Die Touchpad-Einstellungen unter Windows 11

© (Quelle: PCtipp.ch)

Wer an einem Notebook arbeitet und hierbei die integrierte Tastatur benutzt, dem wird das Problem bekannt vorkommen: Während des Tippens berührt der Handballen öfter mal das Touchpad, worauf der Mauszeiger entweder herumspringt oder gar unerwünschte Klicks ausführt.

Eine Möglichkeit wäre natürlich das Anstöpseln einer Maus und Abschalten des Touchpads. Das haben Sie vor einer Weile in diesem Artikel gelesen, der für Windows 7 und 10 verfasst wurde, aber zumindest teilweise auch noch unter Windows 11 funktionieren sollte: «Touchpad steuern oder ausschalten».

Hinweis: Jedes Notebook ist etwas anders, nicht alle Touchpads sind gleich oder vom gleichen Hersteller. Darum zeige ich Ihnen hier einfach zwei mögliche Optionen, die Sie in Ihrem Windows 11 finden könnten.

Öffnen Sie übers Startmenü oder mit dem Tastenkürzel Windowstaste+i die Einstellungen-App. Gehen Sie in der linken Spalte zu Bluetooth und Geräte, anschliessend im rechten Fensterteil zu Touchpad.

Einstellung 1: Klappen Sie Tippeingaben auf. Hier finden Sie die Touchpad-Empfindlichkeit, die bei meinem Gerät standardmässig auf Mittlere Empfindlichkeit gestellt war. Je nachdem, mit welchem Touchpad-Phänomen Sie zu kämpfen haben, schalten Sie hier probehalber auf Niedrige oder Höchste Empfindlichkeit um.

Einstellung 2: Scrollen Sie im Bereich Touchpad auch noch etwas herunter. Auf manchen Geräten ist hier eine Zeile Synaptics-Einstellungen zu finden. Auf meinem schon älteren Gerät ist es «ELAN Touchpad for Thinkpad». Tippen Sie dahinter aufs unscheinbare Einstellungen-Symbol, öffnet sich ein Einstellungsfenster. Experimentieren Sie mit Handsensor und Empfindlichkeit. Falls Sie möchten, dass die Ränder des Touchpads nicht reagieren (oder eben doch reagieren), schalten Sie eine Option wie SmartArea auf Ein oder Aus.

Nicht auf jedem Notebook zu finden: Einstellungen wie diese fürs Touchpad

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Windows 11 Eingabegeräte Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare