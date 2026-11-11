Wenn KI-Agenten ausser Kontrolle geraten

KI-Agenten sollen Geschäftsprozesse automatisieren, Entscheidungen treffen und selbstständig Aufgaben erledigen. Dazu benötigen sie Zugriff auf Datenbanken, Anwendungen und IT-Infrastrukturen. Was die Produktivität steigern soll, birgt allerdings auch Risiken: Ein fehlerhaft konfigurierter oder unkontrolliert handelnder KI-Agent kann innerhalb kürzester Zeit Änderungen an mehreren miteinander verbundenen Systemen vornehmen.

Was beispielsweise geschieht, wenn ein Agent versehentlich geschäftskritische Daten verändert, Zugriffsrechte falsch setzt oder eine Reihe unerwünschter Aktionen auslöst? Herkömmliche Backup- und Recovery-Verfahren sind auf solche Szenarien nur bedingt ausgerichtet. Denn es genügt nicht unbedingt, einzelne Dateien oder Datenbanken wiederherzustellen. Unternehmen müssen zunächst nachvollziehen können, welche Aktionen der Agent ausgeführt hat und welche Systeme davon betroffen sind.

Die Folgen von KI-Fehlern nachvollziehen

Der Datensicherheitsanbieter Commvault greift diese Problematik mit einer Erweiterung seiner Lösung AgentRecover auf. Die neuen Funktionen sollen IT- und Sicherheitsteams ermöglichen, Aktivitäten von KI-Agenten zu überprüfen, deren Auswirkungen nachzuvollziehen und unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen. Dabei unterstützt Commvault künftig auch KI-Agenten, die auf Amazon Bedrock AgentCore und Microsoft Foundry basieren. Beide Plattformen ermöglichen Unternehmen, KI-Agenten zu entwickeln und in produktive Geschäftsprozesse einzubinden.

AgentRecover soll zunächst die vorhandenen Agenten sowie deren Abhängigkeiten erkennen. Dazu gehören Daten, Anwendungen, Identitäten, Konfigurationen und Infrastrukturen, mit denen die Agenten interagieren. Auf dieser Grundlage können Unternehmen feststellen, welche Ressourcen durch eine fehlerhafte Aktion betroffen sein könnten. Eine weitere Funktion betrifft die Nachvollziehbarkeit der Agentenaktivitäten. IT-Teams sollen überprüfen können, welche Aktionen ein Agent ausgeführt, welche Daten er verändert und welche Identitäten er dabei verwendet hat. Diese Informationen dienen anschliessend als Grundlage für die Wiederherstellung.