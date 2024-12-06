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Patrick Hediger
6. Dez 2024
Lesedauer 2 Min.

FlexScan FLT

Neuer Desktop-Monitor mit EU-Energieeffizienzklasse A von EIZO

EIZO hat den FlexScan FLT vorgestellt. Dabei handelt es sich um den aktuell stromsparendsten Desktop-Monitor der Welt. Der FLT ist ein leichter 23,8-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel), der speziell für Business-Anwender entwickelt wurde.
© (Quelle: Eizo)

Nachhaltiges Wirtschaften ist für immer mehr Unternehmen weltweit von entscheidender Bedeutung – und erfordert fundierte Entscheidung bei der Auswahl neuer Technologien und neuer Produkte. Mit einem typischen Stromverbrauch von nur 6 Watt ist der EIZO FlexScan FLT laut dem Hersteller der energieeffizienteste Monitor der Welt. Er ist der erste Monitor, der die strengen Anforderungen der Effizienzklasse A erfüllt, der höchsten Stufe der EU-Energieverbrauchskennzeichnung.

Das Gehäuse des FLT wurde umweltbewusst entwickelt und besteht zu 95 % aus recyceltem Kunststoff. So reduziert EIZO Kunststoffabfälle, schont Ressourcen und fördert die Wiederverwendung von Materialien. Auch die Verpackung und die Transportpolsterung des Monitors bestehen aus recycelten Materialien, um die Umweltbelastung zu minimieren. Durch die Reduzierung der Verpackungsgrösse um circa 42 % im Vergleich zu einem früheren 23,8-Zoll-Modell wird die Ladeeffizienz um das 1,5-fache erhöht. Die Verpackungsreduzierung ermöglicht auch eine Verringerung der Treibhausgasemissionen beim Transport um bis zu 42 %. Darüber hinaus können sich Unternehmenskunden für eine Sammelverpackung entscheiden, bei der mehrere FLT-Monitore in einem einzigen Karton verpackt werden, um den Gesamtabfall zu reduzieren und die Zeit für das Auspacken und die Installation erheblich zu verkürzen.

Von der Beschaffung und Herstellung über den Versand bis hin zur Nutzung wurden die Treibhausgasemissionen über den gesamten Produktlebenszyklus des FLT im Vergleich zu einem früheren 23,8-Zoll-Monitor um etwa 32 % reduziert.

Die unverbindliche Preiseempfehlung (UVP) liegt bei sFr. 569.- (inkl. Mwst./vRG).

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