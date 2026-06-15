Neuer Saugroboter im Check Der MOVA V70 schafft es in jede Ecke

Saugroboter erobern die Schweizer Wohnzimmer. Alleine beim Onlinehändler Galaxus sind die Verkäufe der smarten Geräte im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent gewachsen. Die Gründe liegen auf der Hand: Die rollenden Helfer saugen Dreck weg und nehmen Böden feucht auf. Das ist eine echte Erleichterung im Alltag.

Doch an einer Herausforderung scheiterten die Geräte bislang regelmässig: Ecken und Kanten. Weil die Seitenbürsten schlicht nicht lang genug waren, blieb das mühsame Nachreinigen von Hand unumgänglich. Der neue MOVA V70 löst genau dieses Problem: Seine Wischmopps fahren bis zu 16 Zentimeter weit aus, die Seitenbürste streckt sich stolze 12 Zentimeter in die Ecken. MOVA setzt damit einen neuen Standard.