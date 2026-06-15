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MOVA – Spacewalker Technologie
15. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

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Neuer Saugroboter im Check Der MOVA V70 schafft es in jede Ecke

Lange scheiterten Saugroboter an engen Winkeln und hohen Kanten. Ein neues Modell verspricht nun Abhilfe. Und es gibt fünf zusätzliche Gründe, warum der MOVA V70 das Zeug zum neuen Haushaltsliebling hat.

Der MOVA V70 ist ab sofort bei fust.ch erhältlich. Im Lieferumfang ist ein grosses Ersatzteil-Paket enthalten.

© MOVA

Saugroboter erobern die Schweizer Wohnzimmer. Alleine beim Onlinehändler Galaxus sind die Verkäufe der smarten Geräte im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent gewachsen. Die Gründe liegen auf der Hand: Die rollenden Helfer saugen Dreck weg und nehmen Böden feucht auf. Das ist eine echte Erleichterung im Alltag.

Doch an einer Herausforderung scheiterten die Geräte bislang regelmässig: Ecken und Kanten. Weil die Seitenbürsten schlicht nicht lang genug waren, blieb das mühsame Nachreinigen von Hand unumgänglich. Der neue MOVA V70 löst genau dieses Problem: Seine Wischmopps fahren bis zu 16 Zentimeter weit aus, die Seitenbürste streckt sich stolze 12 Zentimeter in die Ecken. MOVA setzt damit einen neuen Standard.

Bis zu 9 cm hohe Schwellen schafft der MOVA V70

 © MOVA
Er klettert, zerkleinert Haare und reinigt sich selbst

Möglich macht das neben den ausfahrbaren Armen die clevere Kombination aus Lidar-Laser und künstlicher Intelligenz (KI). Der V70 erkennt Ecken, Kanten von Wänden oder Stuhlbeine zuverlässig. Er sieht sogar, wo sich besonders viel Dreck ansammelt, und reinigt  diese Punkte selbständig mehrfach. Das sind die weiteren Highlights des neuen Modells:

  • Nachhaltig und beutellos: Statt Einwegbeutel nutzt der V70 einen auswaschbaren Staubbehälter in der Station, der nur etwa alle 100 Tage geleert werden muss.
  • Keine Angst vor Türschwellen: Gerade in Schweizer Altbauwohnungen sind hohe Schwellen der natürliche Feind von Robotern. Dank dem integrierten StepMaster™ 2.0-System überwindet der V70 Hindernisse von bis zu 9 cm problemlos.
  • Schluss mit verhedderten Haaren: Wer Haustiere oder lange Haare hat, kennt das Problem blockierter Bürsten. Die Doppelbürste des V70 zerschneidet lange Haare während des Saugens automatisch.
  • Die Station wäscht die Mopps: Nach getaner Arbeit reinigt sich der Roboter in seiner Basisstation quasi selbst. Die Mopps werden mit heissem Wasser gewaschen und getrocknet.
  • Clevere Navigation: Dank KI-Features erkennt und umfährt der V70 über 300 verschiedene Objekte – vom herumliegenden Ladekabel bis zum Spielzeug.
© MOVA

Der MOVA V70 ist ab sofort bei fust.ch erhältlich. Bis Ende Juni kaufen und von 150.- Rabatt profitieren! Im Lieferumfang ist ein grosses Ersatzteil-Paket enthalten.

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