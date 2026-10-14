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Patrick Hediger
14. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Neues Apple TV 4K für 299 Franken vorgestellt

Die nächste Generation von Apple TV 4K ist da. Sie bietet das bisher immersivste Heimkinoerlebnis. Dank integrierter Fernfeldmikrofone können Anwender mit Siri auf Apple TV 4K auch vollständig freihändig sprechen.

Apple TV 4K

© Apple

Das neue Apple TV 4K liefert eine noch schnellere Performance, und gekoppelt mit vier HomePod mini 2 oder HomePod (2. Generation) Lautsprechern ermöglicht es den immersivsten Surround-Sound, den Apple jemals für ein Heimkino-Setup angeboten hat. Als Home Hub macht das neue Apple TV 4K die Verwaltung von Apple Home einfacher als je zuvor und ermöglicht die mühelose Steuerung von Zubehör und Szenen.

Schnellere Performance, intelligentere Fernbedienung

Der A19 Chip im neuen Apple TV 4K liefert eine bis zu 50 Prozent schnellere CPU Performance und eine bis zu doppelt so schnelle GPU Performance als die vorherige Generation – für eine höhere Reaktionsfähigkeit, schnellere Navigation und flüssigere Animationen. Der A19 Chip hat ausserdem einen neuen, dedizierten AV1 Decoder, der effizienteres Streaming in hoher Qualität bei geringerem Bandbreitenbedarf ermöglicht.

Die neue Siri Remote behält ihr vertrautes Design und kommt jetzt mit Unterstützung für «Wo ist?» mit Genauer Suche und der Möglichkeit, einen Ton auf der Fernbedienung abzuspielen – das macht es viel einfacher, sie zu finden.

Ein leistungsstarker Home Hub

Das neue Apple TV 4K dient weiterhin als leistungsstarker Home Hub, der es Nutzern ermöglicht, ihr Smart Home Zubehör von überall aus zu steuern. Mit einer kompatiblen Türklingel erscheinen Mitteilungen direkt auf dem Fernseher. So kann man sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen und weiteres Zubehör steuern, wie beispielsweise die Tür öffnen – ohne dass man das, was man gerade ansieht, unterbrechen muss. Apple TV 4K unterstützt Auto­mationen, den Gastzugang und die sichere lokale Verarbeitung von HomeKit Secure Video und bietet Anwendern damit noch mehr Möglichkeiten, mit ihrem Zuhause verbunden zu bleiben. Ausserdem kann man die Fernfeldmikrofone nutzen, um Smart Home Zubehör vollständig freihändig zu steuern und Szenen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Mit integriertem WLAN und Thread kann sich Apple TV 4K nahtlos mit dem Smart Home von Nutzern verbinden und es steuern.

Preise und Verfügbarkeit

Kunden in den USA und 29 anderen Ländern und Regionen können das Apple TV 4K (4. Generation) ab sofort auf apple.com/ch-de/store und in der Apple Store App vorbestellen. Es wird ab Freitag, 13. November im Handel erhältlich sein.

Apple TV 4K (4. Generation) ist für CHF 299,- inkl. MwSt. erhältlich.

Die neue Siri Remote ist mit dem Apple TV HD und Apple TV 4K kompatibel und ist auch separat erhältlich. Die Unterstützung für «Wo ist?» ist auf der Siri Remote (2. Generation oder neuer) verfügbar.    

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