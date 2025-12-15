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Roland Bernhard
15. Dez 2025
Lesedauer 3 Min.

LTE-Telefon

Neues Gigaset-Modell nutzt Mobilfunk statt Festnetz

Mit dem Comfort 600 SIM bringt Gigaset ein Telefon auf den Markt, das vollständig über Mobilfunk arbeitet und ohne Festnetzanschluss nutzbar ist. Gespräche laufen über VoLTE, das Gerät soll vertrauten Bedienkomfort bieten.

Das Comfort 600 SIM wird ausschliesslich über Mobilfunk betrieben und benötigt keinen Festnetzanschluss

© (Quelle: Gigaset)

Gigaset erweitert sein Produktportfolio um ein LTE-Telefon, das unabhängig von einem Festnetzanschluss betrieben werden kann. Das neue Comfort 600 SIM nutzt eine Nano-SIM-Karte und setzt für die Gesprächsübertragung auf Voice over LTE (VoLTE). Laut Hersteller ermöglicht diese Technik HD-Sprachqualität, stabile Verbindungen und kurze Rufaufbauzeiten. Ein Internetrouter oder eine leitungsgebundene Infrastruktur ist für die Nutzung nicht erforderlich; das Gerät funktioniert in allen Bereichen, in denen Mobilfunk verfügbar ist.

Das Modell richtet sich an Anwenderinnen und Anwender, die telefonieren möchten, ohne auf einen Festnetzanschluss angewiesen zu sein. Gigaset betont, dass SIM-basierte Telefone zwar bereits am Markt verfügbar sind, jedoch häufig auf eine einfache Ausstattung beschränkt bleiben. Das Comfort 600 SIM soll den Bedienkomfort klassischer schnurloser Telefone mit der Flexibilität des Mobilfunks verbinden. Dazu gehören ein 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay mit hohem Kontrast, eine vertraute Menüführung, eine klar strukturierte Symbolsprache sowie HD-Audio für Freisprech- und Standardtelefonie.

Das Gerät ist 18 Millimeter flach und besitzt eine ergonomisch gewölbte Rückschale. Es ist für verschiedene Einsatzorte vorgesehen, darunter Wohnbereiche, Zweit- und Ferienhäuser, mobile Wohnformen wie Camper oder Tiny Houses sowie Bereiche mit wechselnden Standorten. Genannt werden zudem Seniorenunterkünfte, Krankenhäuser und kleinere Gewerbebetriebe. Voraussetzungen für die Nutzung sind ausschliesslich Mobilfunkempfang und eine eingelegte Nano-SIM.

Zur Ausstattung gehören Bluetooth 5.0 LE für die Verwendung mit Headsets und kompatiblen Hörgeräten (M4/T4), drei Direktwahltasten, ein Telefonbuch mit Platz für bis zu 500 Einträge sowie Funktionen zur Sperrung und Verwaltung unerwünschter Anrufe. Das Gerät kann über eine Ladeschale oder per USB-C (Typ 2.0) geladen werden. Für die Energieversorgung kommt Gigasets AkkuLife+-Technologie zum Einsatz, die eine verlängerte Akkulebensdauer ermöglichen soll. Der Preis für das Comfort 600 SIM liegt bei 69,99 Euro (UVP) In der Schweiz liegt der Preis aktuell zwischen 80 bis 95 Franken.

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