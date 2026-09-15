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Patrick Hediger
15. Sep 2026
Lesedauer 2 Min.

Nicoletta Cimmino wird Leiterin des Kompetenzzentrums Web und Audiovisuelles UVEK

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat die Leitung seines neuen Kompetenzzentrums Web und Audiovisuelles besetzt. Nicoletta Cimmino übernimmt die Zentrumsleitung per 1. Oktober 2026.

Nicoletta Cimmino

© LinkedIn

Das im Generalsekretariat UVEK angesiedelte Kompetenzzentrum Web und Audiovisuelles bündelt Produktion, Technik und Standards im Bereich Web und audiovisuelle Kommunikation für alle sieben Ämter des UVEK und das Generalsekretariat. Es stellt den Ämtern zusätzliche Kapazität und Fachwissen in den Bereichen Webpublishing, Video, Grafik und Social Media zur Verfügung. Die fachliche Kommunikationsverantwortung bleibt bei den Ämtern.

Nicoletta Cimmino verfügt über breite audiovisuelle und publizistische Kompetenz und ausgewiesene Führungserfahrung. Bis Ende September 2026 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung der Gassmann Media AG in Biel und verantwortet als publizistische Leiterin fünf Redaktionen. Zuvor war sie rund zwanzig Jahre bei Radio SRF in verschiedenen Funktionen tätig.

«Mit Nicoletta Cimmino gewinnen wir für den Aufbau des Kompetenzzentrums eine ausgezeichnete, erfahrene Führungspersönlichkeit», sagt Franziska Ingold, Kommunikationschefin UVEK.

Nicoletta Cimmino nimmt ihre Funktion am 1. Oktober 2026 auf.

«Ich freue mich darauf, mit einem starken Team ein Zentrum aufzubauen, das die Ämter des UVEK im Web und im audiovisuellen Bereich zeitgemäss unterstützt», sagt Nicoletta Cimmino.

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