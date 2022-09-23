SBB: So finden Sie das geheime Spiel in der SBB-App

Das Easter Egg ist ein kleiner Scherz der Firma Ubique, die an der App mitprogrammiert hat. Dies hat Ubique-Mitarbeiter Marco Zimmermann letztlich auf Twitter zugegeben. Es handelt sich dabei um ein Jump&Run-Game, in dem es darum geht, einen Zug rechtzeitig zu erwischen. Dabei stehen diverse Gegenstände im Weg.

So gelangen Sie zum Game: