23. Sep 2022
Lesedauer 2 Min.
Easter Egg
SBB: So finden Sie das geheime Spiel in der SBB-App
Nebst Ticketkauf und der Suche nach Zugverbindungen kann man in der SBB-App auch spielen – wenn man weiss wo! PCtipp verrät, wie es geht.
Zugverbindungen, Wagenarrangements und Tickets – dafür gibts in der Schweiz die SBB-App. Diese beherbergt aber auch ein Spiel zum Zeitvertreib: «Catch the train» heisst es und ist gut versteckt.
Das Easter Egg ist ein kleiner Scherz der Firma Ubique, die an der App mitprogrammiert hat. Dies hat Ubique-Mitarbeiter Marco Zimmermann letztlich auf Twitter zugegeben. Es handelt sich dabei um ein Jump&Run-Game, in dem es darum geht, einen Zug rechtzeitig zu erwischen. Dabei stehen diverse Gegenstände im Weg.
So gelangen Sie zum Game:
- Geben Sie bei der Verbindungssuche dieselbe Ortschaft sowohl als Abgangs- als auch als Zielort an.
- Eine Fehlermeldung mit einer Zeichnung eines Kondukteurs erscheint. Tippen Sie dreimal auf dessen Gesicht.
- Nun erscheint das Spiel.
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