NordVPN mit starkem Rabatt und gratis Galaxus-Gutschein

Digitale Sicherheit gepaart mit starken Privatsphäre-Funktionen

Ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) schützt den Internetverkehr durch starke Verschlüsselungstechnologien, bei NordVPN gehört dazu auch die zukunftsweisende Post-Quanten-Verschlüsselung. Mit nur einem Klick in der App werden die IP-Adresse geändert und die Daten geschützt, sodass Nutzer beim Surfen, Arbeiten, Shoppen oder Streamen auf verschiedensten Geräten – auch in unsicheren öffentlichen WLANs – umfassend abgesichert sind.

Darüber hinaus ist es mit dem VPN möglich, den eigenen virtuellen Standort flexibel zu wechseln. Dies erlaubt unterwegs auf Reisen den Zugriff auf gewohnte Schweizer Inhalte wie Lieblings-Serien, Sportübertragungen oder bezahlte Abos bei Streaming-Plattformen, selbst wenn diese im Ausland normalerweise nicht zugänglich sind. Ebenso lassen sich Onlineshops und Angebote anderer Länder entdecken und nutzen, was beispielsweise bei Flug-, Hotel- oder Mietwagenbuchungen echte Einsparungen bringen kann.

Apropos Reisen: Mit der eSIM-App Saily von NordVPN wird mobiles Internet im Ausland erschwinglich und flexibel. Es gibt Datenpakete für über 200 Reiseziele weltweit. Die App bietet darüber hinaus innovative Sicherheitsfunktionen wie einen virtuellen Standort, Schutz beim Surfen und einen integrierten Werbeblocker – perfekt für ein jederzeit geschütztes und mobiles Surferlebnis während der Reise. Sichern Sie sich jetzt 5 % Extra-Rabatt auf Saily mit dem Code PCTIPP5.

Das NordVPN Sommer-Angebot erlaubt es Neukunden, beim 2-Jahres-Deal bis zu 74 % zu sparen. Zusätzlich gibt es 3 Extra-Monate sowie einen gratis Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 50.

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Umfassender Schutz für das digitale Leben

NordVPN sichert nicht nur Ihre Internetverbindung, sondern steckt voller Sicherheitsfeatures. Beispielsweise schützt der Bedrohungsschutz Pro vor schädlichen Webseiten, blockiert Werbung sowie Tracker und überprüft Download-Dateien in Echtzeit auf Malware und andere Gefahren – erkennt das System eine Bedrohung, wird die Datei sofort gelöscht, bevor Schaden entsteht. Der Schutz bietet auch eine smarte Fake-Shop-Erkennung, sodass sie beim Online-Shopping sicherer unterwegs sind.

Das umfangreiche Ultra-Paket umfasst darüber hinaus zusätzliche Tools wie den Passwortmanager NordPass, mit dem Sie komplexe Passwörter automatisch generieren, sicher speichern und bequem verwalten können. Ein Klick genügt, um damit Logins sicher auszufüllen. Ebenfalls enthalten ist der verschlüsselte Cloud-Speicher NordLocker – Ihre Dateien lassen sich sicher ablegen, von jedem Endgerät aus abrufen und problemlos teilen.

Wer zudem die Online-Präsenz seiner persönlichen Daten minimieren möchte, nutzt Incogni, welches ebenfalls im NordVPN-Ultra-Paket enthalten ist. Dieser Drittanbieter-Service fordert im Auftrag der Nutzer bei Datenhändlern die Löschung sensibler Informationen an und sorgt so dafür, dass diese nicht in falsche Hände gelangen.

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