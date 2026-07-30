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Boris Boden
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Patrick Hediger
30. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Apple bietet Versicherung für mehrere Geräte auch in Deutschland an

Ein Jahr nach der Einführung in den USA kommt AppleCare One auch nach Deutschland. Die Versicherung umfasst mindestens drei Endgeräte der Kunden und ergänzt das bestehende Angebot AppleCare+, das nur für jeweils ein Produkt gilt.
AppleCare One

Mit AppleCare One können Kunden mehrere Endgeräte versichern

© Apple

Mit AppleCare One können Kunden des Herstellers seit rund einem Jahr in den USA mehrere Produkte versichern. Jetzt kommt dieses Programm auch nach Deutschland. Es kann ab dem 4. August online oder in den Apple Stores gebucht werden. Falls bereits ein AppleCare+ Plan vorhanden ist oder man kürzlich ein neues Gerät gekauft hat, kann man AppleCare One auch direkt auf dem iPhone, iPad oder Mac abschliessen. 

Die Schweiz bleibt hier noch aussen vor. Ob und wann das Angebot in der Schweiz angeboten wird, ist uns nicht bekannt.

Zum monatlichen Preis von 20,99 Euro sind bis zu drei Endgeräte des Herstellers versichert, für jeweils 5,99 Euro zusätzlich können weitere Geräte abgedeckt werden. Im Gegensatz zum bisherigen AppleCare+, das nur 60 Tage nach dem Kauf abgeschlossen werden kann, lassen sich hier «qualifizierte Produkte» mit einem Alter von bis zu vier Jahren abdecken, bei Kopfhörern ist es nur ein Jahr. Dazu soll es einen Prüfungsmechanismus geben, bei dem man die Hardware unter anderem fotografieren muss. In manchen Fällen soll es aber auch notwendig sein, mit dem Gerät zum Apple Store zu gehen, um es prüfen zu lassen.

Wenn man ein abgedecktes Produkt in Zahlung gibt und ein neues Gerät direkt von Apple kauft, wird das alte Produkt automatisch aus dem Plan entfernt und durch das neue Gerät ersetzt. So sollen sich Kunden keine Gedanken darüber machen müssen, ihren Schutz zu verlängern.

AppleCare One umfasst alle Elemente von AppleCare+, einschliesslich schneller und unbegrenzter Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung, Austausch der Batterie und vorrangigem Support durch Experten. Alle Reparaturen werden mit Originalersatzteilen in den Apple Stores und im weltweiten Netzwerk der autorisierten Apple Service Provider durchgeführt. Allerdings gibt es Selbstbeteiligungen wie zum Beispiel 29 Euro bei einer Reparatur des Displays oder der Rückseite eines iPhones.

Mit dem Start von AppleCare One bringt Apple auch AppleCare+ mit Diebstahl und Verlust für iPad und Apple Watch in Deutschland. Die Option für einen Plan für ein Gerät ist ab sofort für iPhone, iPad und Apple Watch verfügbar und schützt Kunden vor bis zu zwei Fällen von Diebstahl oder Verlust pro Jahr zusätzlich zu einem Austausch der Batterie, vorrangigem Support und einer unbegrenzten Anzahl von Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung. Die iPhone-Variante kostet 9,99 im Monat oder 99,99 Euro im Jahr, bei iPads werden 6,49 Euro im Monat oder 64,99 Euro im Jahr fällig. Eine Apple Watch kostet 3,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr.

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