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Patrick Hediger
8. Jul 2026
Lesedauer 3 Min.

Anpassung der Energieetikette für Neuwagen ab 1. Januar 2027

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat die Grundlagendaten der Energieetikette für Personenwagen aktualisiert.

Energieetikette

© EnergieSchweiz

Die Anpassung erfolgt im Rahmen der jährlichen Überprüfung, die in der Energieeffizienzverordnung (EnEV) vorgeschrieben ist. Der Durchschnitt der CO2-Emissionen beträgt für das Jahr 2027 102 g CO2/km (WLTP).

Seit März 2003 muss die Energieetikette für Personenwagen gut sichtbar bei jedem zum Verkauf angebotenen Neuwagen angebracht sein. Die Energieetikette unterteilt die Personenwagen in sieben Effizienzkategorien von A bis G: A steht für ein energieeffizientes, G für ein vergleichsweise ineffizientes Fahrzeug. Daneben enthält die Etikette weitere Angaben wie zum Beispiel zum Treibstoffverbrauch oder zu den CO2-Emissionen und ermöglicht so einen energie- und umweltbewussten Autokauf.

Die wichtigsten Änderungen

Die Grundlagendaten der Energieetikette werden vom UVEK jährlich aktualisiert und neu berechnet. Dabei werden auch die Faktoren zur Berechnung der Primärenergie-Benzinäquivalente und der CO2-Emissionen aus den Vorprozessen überprüft: Sie werden an die neuen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Technik und an die internationalen Entwicklungen angepasst.

Die Grenzen der Energieeffizienzkategorien werden seit dem 1. Januar 2023 auf Basis des Zielwerts der CO2-Emissionsvorschriften festgelegt. Dieser Zielwert ist für neue Personenwagen per 1. Januar 2025 gesunken und seither unverändert geblieben. Nur noch die effizientesten Modelle sind in der Kategorie A eingeteilt. Für das Jahr 2027 wird die Energieeffizienzkategorie für die allermeisten Fahrzeuge unverändert bleiben.

Der Durchschnitt der CO2-Emissionen aller im Zeitraum vom 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2026 in zugelassenen Neuwagen wurde neu berechnet. Im Jahr 2026 lag der Wert bei 111 g CO2/km (auf Basis von WLTP-Daten gerechnet). Für das Jahr 2027 beträgt der Wert neu 102 g CO2/km (WLTP). Hauptgrund für diese Absenkung ist der steigende Anteil an Elektroautos unter den Neuzulassungen.

Die Energieetikette für Personenwagen
 

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