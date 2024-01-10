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NordVPN mit starkem Rabatt plus Galaxus-Gutschein
Online-Sicherheit mit einem einfachen Klick
Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt den Datenverkehr und verbirgt die IP-Adresse – und das alles mit einem Klick in der App. Durch das VPN kann so sicherer gesurft werden – vor allem in öffentlichen WLAN-Netzwerken, die häufig nicht ausreichend gesichert sind.
Ausserdem kann mithilfe des VPNs der virtuelle Standort ganz einfach verlagert werden. Das hat den Vorteil, wenn man ins Ausland reist und auf heimische Inhalte zugreifen will, die ausserhalb der Schweiz gegebenenfalls gesperrt sind. Durch das Verändern des Standorts lassen sich zudem Online-Shops und -Angebote aus anderen Ländern nutzen, sodass man beim Buchen von Flügen, Hotels und Mietwagen mitunter einige Franken sparen kann.
Zum Start des neuen Jahres hat Anbieter NordVPN ein ganz besonderes Angebot, bei dem man 2-Jahres-Pakete mit bis zu 67 % Rabatt erhält. Beim Kauf eines solchen 2-Jahres-Pakets gibt es obendrauf einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 30 dazu. Die Aktion gilt ausschliesslich für Neukunden und gilt bis zum 13. Februar 2024.
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Rundum-Cybersicherheit in einem starken Paket
NordVPN ist mehr als nur ein VPN. Es schützt nicht nur die Verbindung, sondern bietet auch vielseitige integrierte Sicherheitsfunktionen. Der Bedrohungsschutz zum Beispiel blockiert schädliche Webseiten, Werbung und Web-Tracker. Ausserdem untersucht das Feature Dateien während des Downloads auf Schadsoftware und löscht die Datei bei Erkennen einer Gefahr, bevor sie Schaden auf dem Gerät anrichten können.
NordVPNs Dark Web Monitor überprüft im Darknet, ob die Anmeldedaten eines Nutzers dort geleakt wurden. In diesem Fall erhalten User eine Warnung, sodass sie ihre Passwörter verstärken und zurücksetzen können.
Dafür gibt es im NordVPN-Komplett-Paket auch den Passwortmanager NordPass, der hilft, starke, komplexe Passwörter zu erstellen und sie sicher zu speichern. Auf diese Weise lassen sie sich mit ein paar Klicks verwalten und sie können per Ausfüll-Funktion automatisch und sicher online eingegeben werden. Obendrein bietet das Komplett-Paket ein drittes Cybersicherheits-Tool, den sicheren, verschlüsselten Cloud-Speicher NordLocker. Dateien aller Art können hier abgelegt werden, sodass man sie sicher teilen und von jedem Gerät aus darauf zugreifen kann.
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Darum ist NordVPN eine gute Wahl
NordVPN bietet mehr als 6000 Server in 60 Ländern weltweit, sodass User immer einen passenden zum Verbinden in ihrer Nähe finden. Der Dienst ist einer der schnellsten auf dem Markt, dank seines modernen NordLynx-Protokolls, so sind starke Sicherheit und stabile Geschwindigkeiten im Zusammenspiel gesichert.
Mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie dem Bedrohungsschutz, Dark Web Monitor, Kill Switch und den zusätzlichen Tools wie dem Passwortmanager NordPass und Cloud-Speicher NordLocker schützt Nord Ihr Online-Leben rundum.
Der beste Deal zum Beginn des Jahres ist das 2-Jahres-Komplettpaket von NordVPN. Hier erhalten Sie gleich drei Tools in einem – NordVPN, NordPass und NordLocker. Auf dieses Paket gibt es 67 % Rabatt und einen CHF 30 Gutschein von Galaxus obendrauf. Die Aktion läuft bis 13. Februar 2024.
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