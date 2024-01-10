NordVPN mit starkem Rabatt plus Galaxus-Gutschein

Online-Sicherheit mit einem einfachen Klick

Ein VPN (virtuelles privates Netzwerk) verschlüsselt den Datenverkehr und verbirgt die IP-Adresse – und das alles mit einem Klick in der App. Durch das VPN kann so sicherer gesurft werden – vor allem in öffentlichen WLAN-Netzwerken, die häufig nicht ausreichend gesichert sind.

Ausserdem kann mithilfe des VPNs der virtuelle Standort ganz einfach verlagert werden. Das hat den Vorteil, wenn man ins Ausland reist und auf heimische Inhalte zugreifen will, die ausserhalb der Schweiz gegebenenfalls gesperrt sind. Durch das Verändern des Standorts lassen sich zudem Online-Shops und -Angebote aus anderen Ländern nutzen, sodass man beim Buchen von Flügen, Hotels und Mietwagen mitunter einige Franken sparen kann.

Zum Start des neuen Jahres hat Anbieter NordVPN ein ganz besonderes Angebot, bei dem man 2-Jahres-Pakete mit bis zu 67 % Rabatt erhält. Beim Kauf eines solchen 2-Jahres-Pakets gibt es obendrauf einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 30 dazu. Die Aktion gilt ausschliesslich für Neukunden und gilt bis zum 13. Februar 2024.

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Rundum-Cybersicherheit in einem starken Paket