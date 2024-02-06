NordVPNs Spardeal + Galaxus-Gutschein sichern

QR-Code, WLAN und USB-Ladestationen – die unterschätzten Cyber-Gefahren von unterwegs

Unterwegs stehen wir mit unseren Smartphones quasi durchgängig in Verbindung mit dem Internet. Gerade wenn wir auf Reisen im Ausland sind, sind wir oft darauf angewiesen, WLAN-Hotspots an Flughäfen und im Hotel zu nutzen. Damit dem Handy nicht der Saft ausgeht, nutzen viele Menschen öffentliche Ladestationen und über QR-Codes öffnen wir Restaurant-Menüs und checken Angebote aus.

Leider bergen all diese alltäglichen Dinge unseres digitalen Lebens Gefahren. Haben Sie schon einmal von Juice Jacking gehört? Das ist ein Cyberangriff, bei dem ein öffentlicher USB-Ladeanschluss genutzt wird, um Daten zu stehlen oder Schadsoftware auf einem Gerät zu installieren. Öffentliches WLAN ist ebenso riskant, weil sie gefälscht sein oder von Kriminellen überwacht werden können. QR-Codes lassen sich ebenfalls leicht fälschen und überkleben. Man kann sich nie wirklich sicher sein, wohin der Link des Barcodes führt.

Um Juice Jacking zu verhindern, sollte man davon absehen, die USB-Ladestationen zu verwenden, wenn möglich. Für die sichere Nutzung des öffentlichen WLANs und beim Scannen des QR-Codes sollte immer ein VPN wie NordVPN aktiviert sein. Dies verschlüsselt den Datenverkehr und ändert die IP-Adresse, was die Sicherheit und Privatsphäre erheblich erhöht. NordVPN bietet zudem die Funktion Bedrohungsschutz, die gefährliche Webseiten sowie Werbung und Tracker blockiert. Schädliche Downloads werden ausserdem gestoppt. So bleiben Sie im WLAN und vor gefährlichen QR-Links geschützt.

Wer sicher unterwegs sein will, kann derzeit bei NordVPN ein besonderes Schnäppchen machen. Beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets erhalten Sie einen starken Rabatt und einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 30 obendrauf.

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