Publireportage
NordVPNs Spardeal + Galaxus-Gutschein sichern
QR-Code, WLAN und USB-Ladestationen – die unterschätzten Cyber-Gefahren von unterwegs
Unterwegs stehen wir mit unseren Smartphones quasi durchgängig in Verbindung mit dem Internet. Gerade wenn wir auf Reisen im Ausland sind, sind wir oft darauf angewiesen, WLAN-Hotspots an Flughäfen und im Hotel zu nutzen. Damit dem Handy nicht der Saft ausgeht, nutzen viele Menschen öffentliche Ladestationen und über QR-Codes öffnen wir Restaurant-Menüs und checken Angebote aus.
Leider bergen all diese alltäglichen Dinge unseres digitalen Lebens Gefahren. Haben Sie schon einmal von Juice Jacking gehört? Das ist ein Cyberangriff, bei dem ein öffentlicher USB-Ladeanschluss genutzt wird, um Daten zu stehlen oder Schadsoftware auf einem Gerät zu installieren. Öffentliches WLAN ist ebenso riskant, weil sie gefälscht sein oder von Kriminellen überwacht werden können. QR-Codes lassen sich ebenfalls leicht fälschen und überkleben. Man kann sich nie wirklich sicher sein, wohin der Link des Barcodes führt.
Um Juice Jacking zu verhindern, sollte man davon absehen, die USB-Ladestationen zu verwenden, wenn möglich. Für die sichere Nutzung des öffentlichen WLANs und beim Scannen des QR-Codes sollte immer ein VPN wie NordVPN aktiviert sein. Dies verschlüsselt den Datenverkehr und ändert die IP-Adresse, was die Sicherheit und Privatsphäre erheblich erhöht. NordVPN bietet zudem die Funktion Bedrohungsschutz, die gefährliche Webseiten sowie Werbung und Tracker blockiert. Schädliche Downloads werden ausserdem gestoppt. So bleiben Sie im WLAN und vor gefährlichen QR-Links geschützt.
Wer sicher unterwegs sein will, kann derzeit bei NordVPN ein besonderes Schnäppchen machen. Beim Kauf eines 2-Jahres-Pakets erhalten Sie einen starken Rabatt und einen Galaxus-Gutschein im Wert von bis zu CHF 30 obendrauf.
Jetzt NordVPNs 2-Jahres-Paket mit bis zu 67 % Rabatt plus bis zu CHF 30 Galaxus-Gutschein sichern
NordVPN: das Schweizer Taschenmesser unter den VPN-Anbietern
Neben dem Sicherheitsaspekt sind VPNs auch für andere Lifehacks gut. Mit einem VPN lässt sich leicht der virtuelle Standort verändern, sodass User so tun können, als würden sie in Griechenland surfen und nicht in der Schweiz. Das hat den Vorteil, dass man auf Deals und Angebote aus anderen Ländern zugreifen kann. Vor allem bei Hotels und Mietwagen lässt sich da einiges sparen, aber auch für Games und Abos sind durchaus Schnäppchen drin. Und wenn man im Ausland unterwegs ist, kann man genauso seinen digitalen Standort in die Schweiz verlagern, damit man wie gewohnt seine Lieblingsinhalte, wie Sportevents, Serien und Filme ansehen kann. NordVPN bietet insgesamt mehr als 6000 Server in 60 Ländern weltweit.
Wer beim Anschauen seiner Lieblingssendungen nicht ausgebremst werden will, sollte ebenfalls einen VPN-Dienst nutzen. NordVPN ist der schnellste auf dem Markt und verhindert aktivitätsbasierte Bandbreitendrosselung durch Internetanbieter. So ist sichergestellt, dass Sie ein reibungsloses Seherlebnis geniessen.
Mit zahlreichen Sicherheitsfunktionen, wie dem Bedrohungsschutz, Dark Web Monitor und Kill Switch schützt der Dienst bis zu 6 Geräte gleichzeitig. Es lässt sich sogar auf dem Router installieren, so kann das gesamte Smarthome mit einem VPN geschützt werden.
Wer jetzt die umfassenden VPN-Premium-Funktionen von NordVPN geniessen möchte, kann sich das 2-Jahres-Komplettpaket zum Sparpreis besorgen. Hier erhalten Sie gleich drei Tools in einem – VPN, Passwortmanager und Cloud-Speicher. Auf dieses Paket gibt es 67 % Rabatt und einen CHF 30 Gutschein von Galaxus obendrauf.
Kommentare