NotebookLM: Quellen entdecken und Audio-Zusammenfassungen jetzt auf Deutsch

Ab sofort ist die Funktion Audio-Zusammenfassungen von NotebookLM in über 50 Sprachen verfügbar – darunter auch in den Schweizer Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Mit Audio-Zusammenfassungen können sich Nutzer:innen ihre Dokumente in der von ihnen bevorzugten Sprache als Gespräch im Stil eines Podcasts zusammenfassen lassen. Zudem kann NotebookLM mittels der Funktion „Quellen entdecken” zu einem beschriebenen Thema relevante Quellen aus dem Web für Nutzer zusammenstellen.

Mehr dazu gibt es hier: https://blog.google/intl/de-de/unternehmen/technologie/notebooklm-audio-zusammenfassungen/

Zum Thema KI bei Google: