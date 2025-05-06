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Patrick Hediger
6. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

KI-Update

NotebookLM: Quellen entdecken und Audio-Zusammenfassungen jetzt auf Deutsch

Es gibt Updates bei NotebookLM. Quellen entdecken und Audio-Zusammenfassungen sind jetzt auch auf Deutsch, Französisch, Italienisch und in vielen weiteren Sprachen verfügbar.
© (Quelle: Google)

Ab sofort ist die Funktion Audio-Zusammenfassungen von NotebookLM in über 50 Sprachen verfügbar – darunter auch in den Schweizer Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch. Mit Audio-Zusammenfassungen können sich Nutzer:innen ihre Dokumente in der von ihnen bevorzugten Sprache als Gespräch im Stil eines Podcasts zusammenfassen lassen. Zudem kann NotebookLM mittels der Funktion „Quellen entdecken” zu einem beschriebenen Thema relevante Quellen aus dem Web für Nutzer zusammenstellen.  

Mehr dazu gibt es hier: https://blog.google/intl/de-de/unternehmen/technologie/notebooklm-audio-zusammenfassungen/

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