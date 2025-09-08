Anzeige
Anzeige
Anzeige
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
8. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

Neues Smartphone

Nubia Air: Schlankes Profil trifft robuste Ausstattung

Mit dem Nubia Air bringt ZTE ein Smartphone auf den europäischen Markt, das in der unteren Mittelklasse antritt, aber Eigenschaften aus teureren Segmenten aufweist. Dazu zählen ein 120-Hz-AMOLED-Display, IP69-Schutz und ein 5.000-mAh-Akku.

ZTE bringt das Nubia Air nach Europa – das Smartphone bietet ein 6,78-Zoll-AMOLED-Display, 120 Hz und IP69-Schutz für 249 Euro

© (Quelle: ZTE)

ZTE hat den Verkaufsstart des Nubia AIr in Europa bekanntgegeben. Das Smartphone wird im Laufe des Monats in den Handel kommen und kostet 249 Euro. Das Gerät fällt nicht durch hohe Rechenleistung oder ein klassisches Flaggschiffprofil auf, sondern durch eine Ausstattung, die in dieser Preisklasse unüblich ist.

So kombiniert das Nubia Air ein 5,9 Millimeter dünnes Gehäuse mit einem 5.000-mAh-Akku, der laut Hersteller mehr als 1.000 Ladezyklen durchhalten soll. Für zusätzlichen Schutz ist das Modell nach IP68 und IP69 zertifiziert. Damit soll es nicht nur zeitweiliges Untertauchen überstehen, sondern auch Hochdruckwasserstrahlen standhalten – eine Eigenschaft, die bislang eher in robusten Spezialgeräten zu finden war.

Das 6,78-Zoll-Amoled-Display löst mit 1,5K auf, bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz und erreicht eine Helligkeit von bis zu 4.500 Nits. Geschützt wird es durch Gorilla Glass 7i. Damit stellt der Bildschirm eine Ausstattung dar, die üblicherweise in teureren Geräten der oberen Mittelklasse zu finden ist.

Für die Leistung sorgt ein 6-nm-Octa-Core-Prozessor, der mit bis zu 20 GB RAM (davon ein Teil virtueller Speicher) und 256 GB internem Speicher kombiniert wird. Auch wenn sich der Prozessor leistungsmässig nicht an der Spitze bewegt, soll die Effizienz gegenüber Vorgängergenerationen verbessert sein. Als Betriebssystem ist Android 15 vorinstalliert.

Kamera und Software

Bei den Kameras setzt ZTE auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit Dreifachsensorik sowie eine 20-Megapixel-Frontkamera. Unterstützt werden die Aufnahmen durch Softwarefunktionen wie HDR, Nachtmodus, Videostabilisierung und Vlog-Optionen. Ergänzt werden diese um Werkzeuge wie Magic Editor oder Magic Eraser.

Einen Schwerpunkt legt ZTE auf den Einsatz von KI-Funktionen. Neben Bildoptimierungen bietet das Nubia Air Zugriff auf Google Gemini, Echtzeitübersetzungen bei Telefonaten und „Circle to Search“. Hinzu kommen KI-gestützte Energiespartechniken, die die Laufzeit des Akkus verlängern sollen. „Das Nubia Air vereint Designästhetik mit langer Haltbarkeit“, erklärte Li Wei, Vice President von ZTE Deutschland. Junge Nutzer hätten nicht mehr die Wahl treffen wollen zwischen schlanker Bauform und grossem Akku.

Ob und wann das Gerät in die Schweiz kommt, ist uns bisher nicht bekannt.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare