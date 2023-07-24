Office-Font: «Bierstadt» macht bei Microsoft das Rennen

Vor über zwei Jahren hat Microsoft fünf neue Schriftarten zur Diskussion gestellt, von denen eine in Office die Standardschrift Calibri ablösen soll. Jetzt haben die Redmonder aufgrund der User-Feedbacks die Gewinnerin unter den Schriften bekanntgegeben: «Sie haben Bierstadt als bevorzugte Schrift ausgewählt, und wir haben ihr einen neuen Namen gegeben: Aptos», schreibt Microsofts PowerPoint-Produktmanagerin Jess Kwok in einem Blogbeitrag (engl.).

Zur Erinnerung: In der Bildstrecke sehen Sie die fünf Schriftfamilien, die zur Auswahl standen. Eine von diesen war Bierstadt alias Aptos, die jetzt gewonnen hat: