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Gaby Salvisberg
24. Jul 2023
Lesedauer 3 Min.

Schriften

Office-Font: «Bierstadt» macht bei Microsoft das Rennen

Kürzlich hat Microsoft endlich bekannt gegeben, welche Schriftart als neuer Standard-Font in Office-Programme einziehen soll. Auch andere Gestaltungselemente werden aufgehübscht.

Die Schrift «Bierstadt» hat bei der Nutzergemeinde das Rennen gemacht. Microsoft wird den Font aber unter dem Namen «Aptos» in ihre Office-Produkte integrieren

© (Quelle: PCtipp.ch)

Vor über zwei Jahren hat Microsoft fünf neue Schriftarten zur Diskussion gestellt, von denen eine in Office die Standardschrift Calibri ablösen soll. Jetzt haben die Redmonder aufgrund der User-Feedbacks die Gewinnerin unter den Schriften bekanntgegeben: «Sie haben Bierstadt als bevorzugte Schrift ausgewählt, und wir haben ihr einen neuen Namen gegeben: Aptos», schreibt Microsofts PowerPoint-Produktmanagerin Jess Kwok in einem Blogbeitrag (engl.).

Zur Erinnerung: In der Bildstrecke sehen Sie die fünf Schriftfamilien, die zur Auswahl standen. Eine von diesen war Bierstadt alias Aptos, die jetzt gewonnen hat:

Neue Farben und Linien

In Office-Apps sollen auch einige Gestaltungselemente erneuert werden. So habe man an Farbpaletten geforscht, die sich in Diagrammen, Listen und Formen benutzen lassen. Die neue Standardpalette sei barrierefrei, weil sich die Farben auch von Personen mit Farbfehlsichtigkeit unterscheiden lassen.

Das sind die neuen Farben der Standard-Farbpalette

 © Quelle: Microsoft

Gegenüber der Standard-Office-Designs von Office 2013–2022 werde man in einer zukünftigen Version zusätzlich die Standard-Liniendicken für Formen und Pfeile vergrössern und die Kontraste erhöhen.

Die neuen Farben und Liniendicken im neuen Office-Design.

 © Quelle: Microsoft

Zu den überarbeiteten Gestaltungselementen gehören auch die Formatvorlagen für Word und Outlook, die an die neue Schrift angepasst wurden und jetzt besser unterscheidbar sind.

Die zukünftigen Standard-Formatvorlagen in Word

 © Quelle: Microsoft

Wann und für wen kommts?

Mitglieder des Microsoft-365-Insider-Kanals sollten die Änderungen in den folgenden Office- bzw. Microsoft-365-Vorabversionen schon in den kommenden Tagen entdecken können:

  • Windows: Version 2308 (Build 16701.20000) und neuer
  • Mac: Version 16.76 (Build 23070400) und neuer
  • Android: Version 16.0.16701.20000 und neuer
  • Für iOS sei eine spätere Einführung geplant

Wann genau die neuen Schriften und Designs in den produktiv genutzten Microsoft-365-Installationen landen werden, hat Microsoft noch nicht bekannt gegeben. Bestehende Dokumente seien von diesen Änderungen nicht betroffen. Ausserdem werden die alte Schriftfamilie Calibri und das bisherige Office-2013-Design auch weiterhin zur Verfügung stehen.

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