Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Redaktion SAZsport
7. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Hochmoderne Schuhproduktion

On startet „LightSpray“-Fertigung in Zürich

Die Schweizer Marke On hat in Zürich ihre erste „LightSpray“-Fabrik vorgestellt. Mit vollautomatisierten Robotern produziert sie dort Laufschuh-Obermaterialien in nur drei Minuten und mit deutlich geringeren Emissionen.

Letzten Sommer vorgestellt, nun in Zürich im Einsatz: die „LightSpray“-Technologie zur Fertigung von Schuhoberteilen mit Robotern.

© (Quelle: On)

Mit der neuen „LightSpray“ Factory in Zürich macht On einen grossen Schritt in der Entwicklung der Schuhproduktion: Erstmals fertigt die Marke Obermaterialien ihrer Performance-Laufschuhe direkt in der Schweiz – vollautomatisiert mit vier Robotern und industriell skalierbar. Rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Sport, Politik und Wissenschaft waren zur Einweihung der Fertigungsstätte durch die Gründer Caspar Coppetti, David Allemann und Olivier Bernhard gekommen.

„LightSpray“ produziert ultraleichte, nahtlose Schuhoberteile mit einem Roboterarm und 1,5 Kilometern Filament in nur drei Minuten und verursacht laut Unternehmen 75 Prozent weniger CO₂-Emissionen als bisherige Rennmodelle der Schweizer Marke. Die Technologie war im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris vorgestellt worden.

„LightSpray ist Innovation made in Switzerland, für die Welt“, sagte Coppetti. Weltweit sind weitere Produktionsstätten geplant.

Kommentare

Robotik
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare