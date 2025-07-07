On startet „LightSpray“-Fertigung in Zürich

Mit der neuen „LightSpray“ Factory in Zürich macht On einen grossen Schritt in der Entwicklung der Schuhproduktion: Erstmals fertigt die Marke Obermaterialien ihrer Performance-Laufschuhe direkt in der Schweiz – vollautomatisiert mit vier Robotern und industriell skalierbar. Rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Sport, Politik und Wissenschaft waren zur Einweihung der Fertigungsstätte durch die Gründer Caspar Coppetti, David Allemann und Olivier Bernhard gekommen.

„LightSpray“ produziert ultraleichte, nahtlose Schuhoberteile mit einem Roboterarm und 1,5 Kilometern Filament in nur drei Minuten und verursacht laut Unternehmen 75 Prozent weniger CO₂-Emissionen als bisherige Rennmodelle der Schweizer Marke. Die Technologie war im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris vorgestellt worden.

„LightSpray ist Innovation made in Switzerland, für die Welt“, sagte Coppetti. Weltweit sind weitere Produktionsstätten geplant.