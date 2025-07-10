Online-Urlaubspläne locken Einbrecher an

Wer Schnappschüsse aus dem Urlaub oder Pläne zu selbigem online postet, lockt Einbrecher an. Davor warnt der Versicherer Allstate. In einer Umfrage in Kanada hat sich herausgestellt, dass 32 Prozent derjenigen, die in den sozialen Medien aktiv sind, vor oder während ihres Urlaubs ihre Reisepläne offenlegen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 51 Prozent. "Das Posten von Selfies aus dem Strandurlaub kann die Sicherheit des Eigentums gefährden."

Mehrheit hält sich bedeckt

35 Prozent derjenigen, die eine Reise innerhalb ihrer Provinz absolvieren, geben an, sie würden über ihre Reise in den sozialen Medien berichten. Dieser Anteil steigt bei denjenigen, die andere kanadische Provinzen bereisen, auf 45 Prozent und erreicht mit 51 Prozent bei Reisenden mit internationalen Plänen seinen Höchstwert.

Konkret posten neun Prozent ihre Pläne schon vor der Reise, und 28 Prozent tun das, während sie unterwegs sind. 39 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren veröffentlichen während ihrer Reise ihre Erlebnisse. Eltern neigen eher zum Teilen von Inhalten (37 Prozent) als Menschen ohne Kinder (30 Prozent).

Übermässiges Teilen gefährlich

Im Gegensatz dazu gibt eine Mehrheit (62 Prozent) an, dass ihr Hauptanliegen darin besteht, ihr Zuhause während der Abwesenheit vor Einbruch zu schützen. Diese Priorität ist bei Menschen ab 55 Jahren noch stärker ausgeprägt - 69 Prozent verzichten darauf, vor oder während ihres Urlaubs Beiträge zu veröffentlichen. Allerdings geben 15 Prozent der Befragten an, dass das Teilen in sozialen Medien für sie wichtiger ist als die Sicherheit ihres Zuhauses vor Einbruch.

"Technologien wie intelligente Kameras und Alarmsysteme können zwar für mehr Sicherheit sorgen, aber übermässiges Teilen in sozialen Medien kann das Zuhause und die Wertsachen von Reisenden gefährden. Ich rate den Bürgern, dies zu bedenken, bevor sie ihre Reisepläne und Erlebnisse online teilen. Das bedeutet nicht, dass man seine Erlebnisse für sich behalten muss, sondern dass man die Fotos von seinem Urlaub erst nach der Rückkehr teilen sollte", so Odel Laing, Agency Manager bei Allstate Canada. (pressetext.com)